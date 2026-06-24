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    ¿Qué dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes?

    Existe la crencia de que la luz azul daña la vista o afecta el sueño. Un oftalmólogo explica qué dice la evidencia científica sobre pantallas, filtros azules y salud ocular. Su respuesta te podría sorprender.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre

    ¿La luz azul daña la vista? La evidencia científica no es contundente. Hasta ahora, no se ha demostrado un enlace significativo entre la luz azul y daños a la retina humana, o degeneración macular relacionada con la edad.

    Los estudios que descubrieron el “daño” se hicieron con animales y células en placas de laboratorios, pero no imitaron las condiciones naturales de exposición del ojo humano a esta luz, ni utilizaron la luz azul de pantallas en computadoras.

    Más sobre:Lentes con luz azulProtección en los lentesGafasLentes ópticos

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