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    Ministro Quiroz responde ante eventual paro de camioneros por alza del diésel

    Quiroz y eventual paro de camioneros por alza del diésel: “Se han comportado muy patrióticamente” Quiroz señaló además que el gremio de camioneros “no son magos, tienen que verse obligados a pasar parte de estas alzas a las empresas que los contratan. Y decirles a esas empresas que esos transportistas van a tener que hacer un esfuerzo y que ese esfuerzo tiene que ser compartido”.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:Alza de combustiblesParo de camionerosCuánto suben las bencinasCuánto sube el petróleo

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