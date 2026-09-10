Ministro Quiroz responde ante eventual paro de camioneros por alza del diésel
Quiroz y eventual paro de camioneros por alza del diésel: “Se han comportado muy patrióticamente”
Quiroz señaló además que el gremio de camioneros “no son magos, tienen que verse obligados a pasar parte de estas alzas a las empresas que los contratan. Y decirles a esas empresas que esos transportistas van a tener que hacer un esfuerzo y que ese esfuerzo tiene que ser compartido”.
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