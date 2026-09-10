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Radar LT | Uso de redes sociales crece en Chile, pero su regulación sigue pendiente
La investigadora de la Universidad de Chile, Chiara Sáez, advierte sobre la brecha entre el uso masivo de redes sociales y la falta de una regulación integral que proteja a la ciudadanía.
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La Tercera TV
10 SEPTIEMBRE 2026
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