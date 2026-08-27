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    Radar LT | Proyecto Fondecyt: Migración y fronteras

    En el capítulo de hoy conversaremos con la doctora y académica de la Universidad de Tarapacá sobre este proyecto que busca solucionar el tema de la migración y las fronteras en nuestro país.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:VideopodcastRadarProyecto Fondecyt

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