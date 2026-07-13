SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Radar LT | Tecnología desarrollada en Chile avanza a su validación médica

    En el capítulo de hoy estaremos conversando con Flavio Salazar, parte del equipo de Oncobiomed sobre la inmunoterapia creada en Chile que busca llegar y validarse en el país asiático.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:Radar LTTecnologíaSaludMedicina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jornada comunitaria de educación preventiva y arborización en Santuario Laguna de Batuco

    Hijo de Héctor Llaitul deberá cumplir casi 16 años de cárcel como responsable de dos ataques incendiarios en La Araucanía

    Paulina Núñez llama a los senadores del PPD a respetar acuerdo por megarreforma e insta a nueva reunión con Alvarado y Quiroz

    Rating del domingo 12 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Bank of America sube cálculo del PIB de Chile con la megarreforma y atribuye a 40 horas y salario mínimo los problemas en mercado laboral

    Centro médico de Atacama tramitaba bonos falsos de Fonasa: fraude superó los $260 millones

    Servicios

    Rating del domingo 12 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 12 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    PGU aumentará a partir de septiembre: ¿Quiénes recibirán el nuevo monto y cómo solicitarla?

    PGU aumentará a partir de septiembre: ¿Quiénes recibirán el nuevo monto y cómo solicitarla?

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?

    Comienza la venta de entradas para concierto de Kidd Voodoo: ¿Cuáles son los precios?

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 16 de julio

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 16 de julio

    Hijo de Héctor Llaitul deberá cumplir casi 16 años de cárcel como responsable de dos ataques incendiarios en La Araucanía
    Chile

    Hijo de Héctor Llaitul deberá cumplir casi 16 años de cárcel como responsable de dos ataques incendiarios en La Araucanía

    Paulina Núñez llama a los senadores del PPD a respetar acuerdo por megarreforma e insta a nueva reunión con Alvarado y Quiroz

    Rating del domingo 12 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Bank of America sube cálculo del PIB de Chile con la megarreforma y atribuye a 40 horas y salario mínimo los problemas en mercado laboral
    Negocios

    Bank of America sube cálculo del PIB de Chile con la megarreforma y atribuye a 40 horas y salario mínimo los problemas en mercado laboral

    Gobierno incluye en el proyecto de adaptabilidad laboral para el turismo cambios a la ley de 40 horas

    Tribunal confirma fallo a favor de eléctrica Alto Maipo en arbitraje contra la principal mina del grupo Luksic

    Revisa el tiempo en Santiago para este lunes 13 de julio, según el pronóstico
    Tendencias

    Revisa el tiempo en Santiago para este lunes 13 de julio, según el pronóstico

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Mano de Dios, “animales”, bloqueos de FIFA y las Malvinas: el clásico Argentina vs. Inglaterra enciende el Mundial 2026
    El Deportivo

    Mano de Dios, “animales”, bloqueos de FIFA y las Malvinas: el clásico Argentina vs. Inglaterra enciende el Mundial 2026

    Alexander Sorloth recibe amenazas de muerte tras la eliminación de Noruega del Mundial

    El desafiante mensaje de Joe Cole antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra: “A Messi hay que mandarlo a dormir”

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo
    Tecnología

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    El conmovedor adiós de Laura Dern a Sam Neill, su compañero en Jurassic Park
    Cultura y entretención

    El conmovedor adiós de Laura Dern a Sam Neill, su compañero en Jurassic Park

    “No me asusta morir”: los últimos años de Sam Neill entre la vuelta a Jurassic Park y sus memorias

    Michel Houellebecq y la eutanasia en Francia: “Comenzó con compasión y terminará con contabilidad”

    ¿Qué hay detrás del crimen de la política británica Ann Widdecombe, partidaria del Brexit y conversa al catolicismo?
    Mundo

    ¿Qué hay detrás del crimen de la política británica Ann Widdecombe, partidaria del Brexit y conversa al catolicismo?

    Dictan el veredicto del primer caso de corrupción del kirchnerismo: Condenan a cinco años de cárcel a De Vido por el caso Skanska

    Canciller de Francia se suma a las críticas a Rajoy: “Es estupidez, racismo o las dos”

    El legado de Ignacia
    Paula

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas