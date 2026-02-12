Registran estruendosa explosión en Antofagasta: la emergencia dejó a 6.000 personas sin suministro eléctrico

Durante la noche este miércoles se reportó la explosión de una cámara eléctrica subterránea en el sector sur de Antofagasta. El hecho ocurrió en Avenida Cerro Paranal, donde vecinos del sector divisaron humo minutos antes de la detonación.

En los registros compartidos en redes sociales, se logra ver la emanación de humo previo a la estruendosa explosión que alcanzó varios metros de altura y se sintió en los sectores aledaños.

Tras el siniestro, equipos de Bomberos acudieron rápidamente al lugar para contener la situación y según sus reportes, ninguna persona resultó lesionada. Sin embargo, la emergencia generó gran preocupación en los transeúntes y los habitantes del lugar.

Además, seis mil clientes se vieron afectados por el corte del suministro eléctrico producto de la explosión.