    Registran estruendosa explosión en Antofagasta: la emergencia dejó a 6.000 personas sin suministro eléctrico

    Registros audiovisuales captaron el momento en que una cámara eléctrica subterránea explotó y generó una gran emergencia en el sector sur de Antofagasta. Según un informe de Bomberos, no se reportaron personas lesionadas pero la explosión dejó a seis mil personas sin luz.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Durante la noche este miércoles se reportó la explosión de una cámara eléctrica subterránea en el sector sur de Antofagasta. El hecho ocurrió en Avenida Cerro Paranal, donde vecinos del sector divisaron humo minutos antes de la detonación.

    En los registros compartidos en redes sociales, se logra ver la emanación de humo previo a la estruendosa explosión que alcanzó varios metros de altura y se sintió en los sectores aledaños.

    Tras el siniestro, equipos de Bomberos acudieron rápidamente al lugar para contener la situación y según sus reportes, ninguna persona resultó lesionada. Sin embargo, la emergencia generó gran preocupación en los transeúntes y los habitantes del lugar.

    Además, seis mil clientes se vieron afectados por el corte del suministro eléctrico producto de la explosión.

    Ya están disponibles los resultados del Subsidio de luz: revisa si recibirás la rebaja en la cuenta de electricidad

    Temblor hoy, jueves 12 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

