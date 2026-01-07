SUSCRÍBETE POR $1100
    Reportan incendio en pleno Cerro San Cristóbal: humo es visible de distintos puntos en Santiago

    Durante la tarde de este miércoles, se registró un incendio en mediana expansión a tan solo metros de la estación intermedia del nuevo teleférico, en la ladera sur del cerro por el sector de bellavista.

    Paula Morales 
    Paula Morales

    Según informó Bomberos, el fuego ha consumido al menos una hectárea, y se han despachado cuatro compañías, mientras el personal de Conaf combate las llamas con camiones aljibes.

    De momento se desconoce el origen del incendio, y el humo es visible de distintos puntos de la capital.

