Reportan incendio en pleno Cerro San Cristóbal: humo es visible de distintos puntos en Santiago
Durante la tarde de este miércoles, se registró un incendio en mediana expansión a tan solo metros de la estación intermedia del nuevo teleférico, en la ladera sur del cerro por el sector de bellavista.
Según informó Bomberos, el fuego ha consumido al menos una hectárea, y se han despachado cuatro compañías, mientras el personal de Conaf combate las llamas con camiones aljibes.
De momento se desconoce el origen del incendio, y el humo es visible de distintos puntos de la capital.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.