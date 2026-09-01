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    Rescatan a niña atrapada entre los escombros por casi 60 horas tras la riada en Nepal

    Una estructura de madera evitó que la niña quedara completamente aplastada bajo el peso de la corriente.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    Manisha Magar, una niña de seis años, fue rescatada con vida bajo el lodo y los escombros provocados por la devastadora avalancha ocurrida la semana pasada en el norte de Nepal.

    Un equipo especializado de la Policía Armada de Nepal, se encontraba buscando supervivientes entre las ruinas de un puesto de seguridad, cuando escucharon varios ruidos. Aunque inicialmente pensaron que se trataba del “maullido de un gato”, al acercarse descubrieron el llanto de la menor.

    Los rescatistas tuvieron que abrirse paso utilizando únicamente sus manos para retirar con cuidado piedras, maderas, lodo y planchas metálicas.

    Al extraerla del estrecho hueco, la menor se encontraba débil y aparentemente inconsciente, pero tras recibir atención médica de emergencia en un puesto cercano, logró estabilizarse, alimentarse y responder favorablemente.

    Sus padres también sobrevivieron a la catástrofe y fueron localizados poco después. El rescate ocurrió el pasado sábado 29 de agosto de 2026 en la localidad de Timure, una de las zonas más golpeadas cerca de la frontera con el Tíbet.

    Más sobre:NepalRiadaAvalanchaTibet

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