    Revelan nuevos registros de Alex Pretti en otro altercado con agentes del ICE antes de su muerte

    En videos difundidos en redes sociales, se muestra a Alex Pretti once días antes de su muerte forcejeando con policías fronterizos en Minneapolis.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Durante las últimas horas se han difundido varios videos de otro conflicto entre el hombre de 37 años, Alex Pretti, y agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

    El hecho ocurrió el 13 de enero, en otro operativo realizado por la policía fronteriza en Minneapolis, cuando Pretti intervino. En las imágenes se ve como los insulta y luego, se produce un forcejo entre ellos, que termina con él en el piso.

    Esto sucedió, 11 días antes de su deceso tras una ráfaga de disparos de un agente federal, que lo convirtió en la segunda víctima de la política migratoria que ha impuesto Donald Trump.

    Los nuevos registros han provocado un nuevo debate en redes sociales sobre su muerte y el uso de la fuerza policial utilizada por los agentes.

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    Horario y dónde ver a Alcaraz vs. Zverev por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    Rating del miércoles 28 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

