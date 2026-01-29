Revelan nuevos registros de Alex Pretti en otro altercado con agentes del ICE antes de su muerte

Durante las últimas horas se han difundido varios videos de otro conflicto entre el hombre de 37 años, Alex Pretti, y agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El hecho ocurrió el 13 de enero, en otro operativo realizado por la policía fronteriza en Minneapolis, cuando Pretti intervino. En las imágenes se ve como los insulta y luego, se produce un forcejo entre ellos, que termina con él en el piso.

Esto sucedió, 11 días antes de su deceso tras una ráfaga de disparos de un agente federal, que lo convirtió en la segunda víctima de la política migratoria que ha impuesto Donald Trump.

Los nuevos registros han provocado un nuevo debate en redes sociales sobre su muerte y el uso de la fuerza policial utilizada por los agentes.