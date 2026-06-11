SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Branded

    Ministra de Salud invita a Caja La Araucana a formar parte de la estrategia para disminuir las listas de espera

    La iniciativa en la que trabaja el Minsal, denominada Plan Enlace, articulará el trabajo intersectorial con la sociedad civil para reducir los tiempos de espera de patologías No GES.

    Francisco DagninoPor 
    Francisco Dagnino
    Francisco Sepúlveda, gerente general de La Araucana; Dr. May Chomali, ministra de Salud; y Polo Ramírez, periodista de La Tercera. Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

    La reducción de las listas y tiempos de espera en salud constituye uno de los principales desafíos que enfrenta el país desde hace años. Su abordaje requiere no solo del fortalecimiento del sistema público, sino también de la colaboración activa del sector privado y la sociedad civil, actores clave para avanzar en soluciones que permitan mejorar el acceso y la oportunidad de atención para las personas.

    En este contexto, este miércoles 10 de junio se realizó el conversatorio “Focalización de los esfuerzos en salud: listas de espera y alerta oncológica”, en dependencias de La Tercera, bajo la conducción del periodista Polo Ramírez. Durante la instancia, la ministra de Salud, Dra. May Chomali, profundizó en las estrategias que se están impulsando para enfrentar estos desafíos, destacando tanto las iniciativas desarrolladas desde la red de recintos asistenciales como la importancia de fortalecer la colaboración con actores no públicos para ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud.

    En ese sentido, la secretaria de Estado explicó que recientemente su cartera dio vida al Plan Enlace Minsal, a cargo de la exsubsecretaria de Salud Pública, Dra. María Teresa Valenzuela, cuyo objetivo es articular el trabajo intersectorial con la sociedad civil para reducir los tiempos de espera de patologías No GES, instancia en la que participan clínicas, fundaciones, colegios profesionales y sociedades científicas.

    El conversatorio "Focalización de los esfuerzos en salud: listas de espera y alerta oncológica". Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

    No obstante, tras escuchar el trabajo realizado en materia de salud por parte Caja de Compensación La Araucana, mediante programa Tu Salud Más Cerca, la ministra Chomali invitó a esta entidad de seguridad social con presencia en todo el país a incorporarse al Plan Enlace Minsal. “Los vamos a invitar a nuestro Plan Enlace, porque creemos absolutamente en la colaboración público-privada para resolver los problemas de salud, y más todavía si viene de instituciones que están enfocadas en la conexión con la comunidad”, dijo la secretaria de Estado.

    A su vez, Francisco Sepúlveda, gerente general de La Araucana, manifestó que “fue fundamental poder plantearle a la máxima autoridad de Salud del país nuestro interés de poder participar en esta misión tan grande de sacar a las personas de las listas de espera, reducir los tiempos y poder articular atenciones a lo largo de todo Chile”, agregando que “como Caja La Araucana mantenemos nuestro compromiso de mejorar el bienestar de la ciudadanía, en el que la salud es una de las variables fundamentales para ello. Vamos a tomar la propuesta de la ministra Chomali para aportar a la solución de este problema país”.

    Lee también:

    Más sobre:La AraucanaMinisterio de SaludMay ChomaliDiálogosDiálogos de La AraucanaCaja La AraucanaListas de esperabranded-pulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contraloría arremete contra resolución de Subpesca de 2025 vinculada a Ley de Fraccionamiento: “No se ajustó a derecho”

    Detienen y desvinculan a seis carabineros en Talca en medio de investigación judicial

    El reencuentro de Boric con su gabinete en el lanzamiento de libro de Marcel

    Roberto Garrido, Álvaro Hermosilla y Patricio Aravena quedan en la terna para definir al nuevo fiscal regional del Biobío

    3 recomendaciones sencillas para mejorar tu memoria, según el atleta mental chileno que rompió un doble récord mundial

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Dónde ver todos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    Dónde ver todos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Detienen y desvinculan a seis carabineros en Talca en medio de investigación judicial
    Chile

    Detienen y desvinculan a seis carabineros en Talca en medio de investigación judicial

    El reencuentro de Boric con su gabinete en el lanzamiento de libro de Marcel

    Roberto Garrido, Álvaro Hermosilla y Patricio Aravena quedan en la terna para definir al nuevo fiscal regional del Biobío

    Contraloría arremete contra resolución de Subpesca de 2025 vinculada a Ley de Fraccionamiento: “No se ajustó a derecho”
    Negocios

    Contraloría arremete contra resolución de Subpesca de 2025 vinculada a Ley de Fraccionamiento: “No se ajustó a derecho”

    Banco Mundial reduce proyección de crecimiento para Chile el 2026, pero sigue viendo un aumento mayor a 2%

    El costo de no cuidar lo que no se ve en el balance, la columna de Karin Moore

    3 recomendaciones sencillas para mejorar tu memoria, según el atleta mental chileno que rompió un doble récord mundial
    Tendencias

    3 recomendaciones sencillas para mejorar tu memoria, según el atleta mental chileno que rompió un doble récord mundial

    Con oro de 14 quilates y cristales Swarovski: cómo es la pieza de personalización que Crocs diseñó para el Mundial 2026

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia

    Caos en la inauguración del Mundial: manifestantes y policías se enfrentan a las afueras del Estadio Azteca
    El Deportivo

    Caos en la inauguración del Mundial: manifestantes y policías se enfrentan a las afueras del Estadio Azteca

    Se complicó con el inglés: el incómodo momento del árbitro Wilton Sampaio al expulsar a un jugador de Sudáfrica ante México

    ¿Cómo la Roja de Marcelo Bielsa esperó su primer partido en el Mundial Sudáfrica 2010?

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”
    Cultura y entretención

    Fabrizio Copano: “Ahora me preocupo más de los chistes que de la interacción con el público”

    “Tenía que escribirle, como si siguiera comunicándome con ella”: el íntimo libro de la hija de Teresita Reyes sobre la actriz

    Letras mundialistas: 10 libros imperdibles para entender el alma del fútbol

    Keiko Fujimori arrebata la delantera a Sánchez en escrutinio oficial y voto extranjero será clave en definición presidencial en Perú
    Mundo

    Keiko Fujimori arrebata la delantera a Sánchez en escrutinio oficial y voto extranjero será clave en definición presidencial en Perú

    Trump afirma que “cancela” ataques que anunció contra Irán ante conversaciones “al más alto nivel” con Teherán

    El caso que desató las violentas protestas contra la migración en Belfast

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano
    Paula

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas