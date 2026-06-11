Ministra de Salud invita a Caja La Araucana a formar parte de la estrategia para disminuir las listas de espera

La reducción de las listas y tiempos de espera en salud constituye uno de los principales desafíos que enfrenta el país desde hace años. Su abordaje requiere no solo del fortalecimiento del sistema público, sino también de la colaboración activa del sector privado y la sociedad civil, actores clave para avanzar en soluciones que permitan mejorar el acceso y la oportunidad de atención para las personas.

En este contexto, este miércoles 10 de junio se realizó el conversatorio “Focalización de los esfuerzos en salud: listas de espera y alerta oncológica”, en dependencias de La Tercera, bajo la conducción del periodista Polo Ramírez. Durante la instancia, la ministra de Salud, Dra. May Chomali, profundizó en las estrategias que se están impulsando para enfrentar estos desafíos, destacando tanto las iniciativas desarrolladas desde la red de recintos asistenciales como la importancia de fortalecer la colaboración con actores no públicos para ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud.

En ese sentido, la secretaria de Estado explicó que recientemente su cartera dio vida al Plan Enlace Minsal, a cargo de la exsubsecretaria de Salud Pública, Dra. María Teresa Valenzuela, cuyo objetivo es articular el trabajo intersectorial con la sociedad civil para reducir los tiempos de espera de patologías No GES, instancia en la que participan clínicas, fundaciones, colegios profesionales y sociedades científicas.

El conversatorio "Focalización de los esfuerzos en salud: listas de espera y alerta oncológica". Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

No obstante, tras escuchar el trabajo realizado en materia de salud por parte Caja de Compensación La Araucana, mediante programa Tu Salud Más Cerca, la ministra Chomali invitó a esta entidad de seguridad social con presencia en todo el país a incorporarse al Plan Enlace Minsal. “Los vamos a invitar a nuestro Plan Enlace, porque creemos absolutamente en la colaboración público-privada para resolver los problemas de salud, y más todavía si viene de instituciones que están enfocadas en la conexión con la comunidad”, dijo la secretaria de Estado.

A su vez, Francisco Sepúlveda, gerente general de La Araucana, manifestó que “fue fundamental poder plantearle a la máxima autoridad de Salud del país nuestro interés de poder participar en esta misión tan grande de sacar a las personas de las listas de espera, reducir los tiempos y poder articular atenciones a lo largo de todo Chile”, agregando que “como Caja La Araucana mantenemos nuestro compromiso de mejorar el bienestar de la ciudadanía, en el que la salud es una de las variables fundamentales para ello. Vamos a tomar la propuesta de la ministra Chomali para aportar a la solución de este problema país”.