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    De los audífonos con cable al hogar inteligente: las nuevas tendencias que están redefiniendo el consumo tecnológico en Chile

    El primer semestre dejó señales de un cambio en la forma en que los chilenos compran tecnología. El regreso de accesorios considerados "retro", una mayor inversión en smartphones y la consolidación de ecosistemas digitales muestran que los consumidores están privilegiando dispositivos que duren más y funcionen de manera integrada.

     
    De los audífonos con cable al hogar inteligente: las nuevas tendencias que están redefiniendo el consumo tecnológico en Chile

    Si hace algunos años el mercado tecnológico estaba marcado por la carrera por adquirir el último smartphone disponible, hoy el comportamiento de los consumidores parece estar cambiando. El foco ya no está únicamente en el teléfono, sino en construir un ecosistema de dispositivos que acompañen la vida cotidiana durante varios años.

    Esa es una de las principales conclusiones que arroja el más reciente reporte de WOM Dataholics, correspondiente al primer semestre de 2026, que identifica tres tendencias que están marcando el mercado chileno: el regreso de los audífonos con cable, el crecimiento sostenido de los dispositivos complementarios —como relojes inteligentes y soluciones para el hogar conectado— y un consumidor dispuesto a invertir más en su teléfono para extender su vida útil.

    El regreso inesperado del cable

    Quizás la tendencia más llamativa es el retorno de los audífonos con cable. Según el reporte, sus ventas se duplicaron durante el primer semestre respecto del mismo período del año anterior. Un fenómeno que combina factores prácticos —como no depender de baterías o evitar perderlos— con un componente estético impulsado principalmente por las nuevas generaciones, donde este accesorio ha vuelto a instalarse como un elemento de moda.

    Para Felipe Ayala, gerente de Terminales de WOM, el fenómeno responde tanto a aspectos funcionales como culturales.

    “Muchos usuarios buscan la confiabilidad de no depender de una batería y la seguridad de no perderlos con facilidad. Sin embargo, también estamos viendo un fenómeno cultural muy interesante impulsado por las nuevas generaciones, donde los audífonos con cable se han convertido en un accesorio estético”, señala.

    La tendencia ha sido suficientemente relevante para que la compañía proyecte ampliar durante el segundo semestre su oferta de modelos con cable.

    Del smartphone al ecosistema completo

    Pero el cambio va más allá del audio. El informe muestra que los consumidores están dejando de comprar productos tecnológicos de manera aislada y comienzan a construir ecosistemas digitales donde el teléfono convive con relojes inteligentes, audífonos, tablets, dispositivos de energía y soluciones para el hogar conectado.

    En esa categoría, los wearables de gama media lideran las preferencias de los usuarios, particularmente modelos de Huawei y Xiaomi, mientras que la oferta para el hogar inteligente incorpora desde cámaras de seguridad y cerraduras digitales hasta aspiradoras robot, proyectores y dispositivos para mascotas.

    “El cliente ya no busca solo el teléfono, sino una solución tecnológica completa”, explica Ayala.

    Comprar menos veces, pero invertir más

    Otra transformación relevante tiene relación con la forma en que los usuarios renuevan sus equipos. El estudio detecta que las personas están destinando cerca de un 30% más de presupuesto al momento de adquirir un smartphone, decisión que ha extendido el ciclo promedio de recambio hasta un rango de entre 24 y 36 meses.

    La lógica detrás de este comportamiento es simple: al realizar una inversión inicial mayor, los usuarios optan por conservar sus dispositivos durante más tiempo antes de reemplazarlos.

    Los teléfonos siguen siendo el centro

    Aunque el ecosistema tecnológico se expande, el smartphone continúa siendo el eje sobre el cual giran el resto de los dispositivos. El reporte señala que en Chile se venden, en promedio, cerca de 6,5 millones de teléfonos móviles al año y que, en este escenario, los operadores de telecomunicaciones continúan fortaleciendo su posición como principal canal de compra de estos equipos, mientras el canal retail ha mostrado una caída cercana al 20%, según datos citados de GfK.

    El ranking elaborado por WOM también refleja el predominio de equipos de gama media entre las preferencias de los consumidores, encabezado por modelos de Motorola, Xiaomi, Honor y Samsung, aunque Apple mantiene presencia dentro de los diez equipos más vendidos con el iPhone 15. En accesorios, los EarPods con cable de Apple lideran las ventas, seguidos por modelos inalámbricos de Xiaomi y Sony, mientras que en wearables destacan relojes inteligentes de Xiaomi y Huawei.

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