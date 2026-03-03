Revisa el choque de versiones entre Boric y Kast tras fallida bilateral
El quiebre entre el gobierno entrante y el saliente tras la fallida bilateral entre el Presidente Gabriel Boric y el Mandatario electo José Antonio Kast marca una tensión inédita en los traspasos de mando. En el video las declaraciones que otorgaron tras la suspendida cita, instancia convocada para que ambos trataran la polémica por el cable submarino que iba a conectar a Chile con China.
