¿Sabías que en Chile hay instituciones públicas y privadas que utilizan IA y son parte de nuestro día a día?
Te sorprenderás… La IA y el uso de algoritmos se ha expandido en una infinidad de aplicaciones que hoy en día se utilizan sin saber que están allí. Algunas ayudan a mejorar la seguridad en el transporte público, mientras que otras ayudan a prevenir el avance de incendios y a recuperar relatos de víctimas de la dictadura. Acá te lo contamos.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.