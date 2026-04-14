Mercedes-Benz EQS se actualiza con más autonomía y dirección sin conexión mecánica

Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC Lack: MANUFAKTUR black sparkling Innen: Exclusiv Nappa macchiatobeige / spacegrey Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | Energieverbrauch kombiniert: 19,5-16,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A;Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | Energieverbrauch kombiniert: 19,5-16,2 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A* Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC Lack: MANUFAKTUR black sparkling Innen: Exclusiv Nappa macchiatobeige / spacegrey Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | energy consumption combined: 19.5-16.2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A;Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | energy consumption combined: 19.5-16.2 kWh/100 km | CO₂ emissions combined: 0 g/km | CO₂ class: A*

El Mercedes-Benz EQS viene a marcar un nuevo estándar en el segmento de sedanes eléctricos de lujo, incorporando avances tecnológicos clave que apuntan a mejorar tanto la eficiencia como la experiencia de conducción. Esta actualización no solo refuerza su posicionamiento como referente en electromovilidad premium, sino que introduce innovaciones que anticipan el futuro del automóvil.

Uno de los cambios más relevantes es el aumento significativo en la autonomía. Gracias a una batería optimizada y mejoras en eficiencia, la versión EQS 450+ alcanza hasta 920 kilómetros bajo el ciclo WLTP, lo que representa un incremento cercano al 13% respecto a su predecesor. Este avance sitúa al modelo entre los eléctricos con mayor alcance del mercado.

Mercedes-Benz AG – Communicati

La mejora en rendimiento energético se apoya en una nueva química de batería y en una arquitectura eléctrica de 800 voltios, lo que también permite cargas ultrarrápidas. En condiciones ideales, el EQS puede recuperar cerca de 320 kilómetros de autonomía en apenas 10 minutos, elevando significativamente su usabilidad en viajes largos.

Otro de los grandes protagonistas de esta evolución es la incorporación del sistema steer-by-wire, una tecnología que elimina la conexión mecánica entre el volante y las ruedas, reemplazándola por señales electrónicas. Esto no solo mejora la maniobrabilidad a baja velocidad y el confort en carretera, sino que también abre la puerta a nuevas configuraciones interiores, incluyendo un volante tipo yoke inspirado en el mundo de la aviación.

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En materia de asistencia a la conducción, el modelo también avanza con un completo ecosistema de sensores y sistemas inteligentes. Integra cámaras, radares y sensores ultrasónicos que trabajan junto a software basado en inteligencia artificial, permitiendo funciones avanzadas de conducción asistida y sentando las bases para futuros niveles de automatización.

Si bien el diseño exterior mantiene la silueta aerodinámica característica del EQS, los cambios se concentran en la tecnología, la eficiencia y la experiencia a bordo.

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Así, Mercedes-Benz apuesta por una evolución profunda más que por una revolución estética, enfocándose en lo que define hoy al lujo moderno: autonomía, conectividad y sofisticación tecnológica.

Con esta actualización, el EQS mejora sus cifras y busca redefinir el concepto de sedán eléctrico, consolidándose como una plataforma clave en la estrategia de electrificación de la marca alemana.