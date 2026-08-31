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    Salió completamente ileso: motociclista termina dentro de una micro tras violento choque

    El grave accidente ocurrió en Buga, en el departamento del Valle del Cauca, Colombia, y quedó captado por cámaras de seguridad.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Un impactante accidente de tránsito se viralizó a través de redes sociales, donde un motociclista que circulaba a exceso de velocidad terminó como un pasajero más arriba de una micro en Colombia.

    El incidente ocurrió durante la tarde del domingo en Guadalajara de Buga, luego de que -aparentemente- el motociclista no respetara un disco Pare.

    Ante la fuerza del choque, el motorista salió despedido de su vehículo, pero afortunadamente el conductor del bus iba con las puertas abiertas, lo que provocó que el hombre de la moto terminara en los asientos del autobús, donde solo se encontraba el chofer y una pasajera.

    Resultó sin lesiones, y como se ve en el video, pudo ponerse rápidamente de pie.

    Más sobre:ActualidadMundoViralColombiaAccidenteMotociclista

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