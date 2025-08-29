SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Santiago bajo las nubes: la increíble postal grabada desde Farellones

La zona central enfrenta un nuevo evento de lluvia este fin de semana, con temperaturas bajas chubascos en Santiago, clima que ha teñido el cielo de la capital de color gris.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Sin embargo, un usuario compartió el amanecer desde Farellones, captando un hermoso paisaje que muestra las nubes que cubren la ciudad.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), gran parte de la RM podría registrar lluvias hoy, pero se espera que la intensidad no sea alta.

Más sobre:NacionalSistema FrontalLluviasSantiagoPrecipitacionesFarellones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

El galardonado Hyundai Inster inicia sus ventas en Chile

Conmebol escucha: los cuatro puntos de Independiente para exigir que la U sea eliminada de la Copa Sudamericana

A un año de su muerte por accidente en grabación en El Colorado: familia de Fabiola Flores exige avance en investigación

El vino se reinventa y conquista nuevos públicos

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Servicios

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso

Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso

Temblor hoy, viernes 29 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 29 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?
Chile

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

A un año de su muerte por accidente en grabación en El Colorado: familia de Fabiola Flores exige avance en investigación

Nuevo detenido por secuestro a empresario en Quilicura: ya van 11 personas capturadas por este delito

Copec, YPF, Total y otras gigantes solicitan al TDLC luz verde para sistema de reciclaje de aceites lubricantes
Negocios

Copec, YPF, Total y otras gigantes solicitan al TDLC luz verde para sistema de reciclaje de aceites lubricantes

El vino se reinventa y conquista nuevos públicos

Ministro Boccardo celebra “alentadoras” cifras de empleo y destaca la creación de trabajo formal

Cómo Europa construye una “cortina de hierro” para protegerse de un potencial ataque de Rusia
Tendencias

Cómo Europa construye una “cortina de hierro” para protegerse de un potencial ataque de Rusia

“El lenguaje se le está yendo”: la esposa de Bruce Willis actualiza el estado de salud del actor

Qué se sabe del Cartel de los Soles, la organización criminal liderada por Maduro según Trump

Conmebol escucha: los cuatro puntos de Independiente para exigir que la U sea eliminada de la Copa Sudamericana
El Deportivo

Conmebol escucha: los cuatro puntos de Independiente para exigir que la U sea eliminada de la Copa Sudamericana

“Deberás pasar por un infierno...”: el llamativo mensaje de Alexis Sánchez en sus peores días en el Udinese

“Solo los más valientes hacen el movimiento”: la gran bienvenida del Ipswich a Marcelino Núñez tras comprarlo a Norwich

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Don Francisco se reúne con colaboradores históricos de Sábados Gigantes para conmemorar los 10 años del fin del programa
Cultura y entretención

Don Francisco se reúne con colaboradores históricos de Sábados Gigantes para conmemorar los 10 años del fin del programa

Supergrass en Chile: cómo ser encantador

Un regreso a estadio lleno: ¿por qué Chile ama a Green Day?

Alemania retoma el servicio militar y se suma a otros países de Europa ante amenaza rusa
Mundo

Alemania retoma el servicio militar y se suma a otros países de Europa ante amenaza rusa

El Ejército israelí recupera en Gaza el cuerpo sin vida del secuestrado Ilan Weiss y los restos de otro rehén

Juez de EE.UU. permite a víctimas del 11/S seguir con demanda contra Arabia Saudí por supuesta colaboración

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura
Paula

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador