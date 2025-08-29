Santiago bajo las nubes: la increíble postal grabada desde Farellones
La zona central enfrenta un nuevo evento de lluvia este fin de semana, con temperaturas bajas chubascos en Santiago, clima que ha teñido el cielo de la capital de color gris.
Sin embargo, un usuario compartió el amanecer desde Farellones, captando un hermoso paisaje que muestra las nubes que cubren la ciudad.
Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), gran parte de la RM podría registrar lluvias hoy, pero se espera que la intensidad no sea alta.
