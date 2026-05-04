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    Scania Chile impulsa financiamiento total para camiones en medio de presión de costos

    La marca ofrece hasta 100% y tres meses de gracia en una campaña que busca apoyar a los transportistas y facilitar la renovación de flota.

     

    En un contexto marcado por el alza en los costos operacionales y una creciente presión sobre la liquidez de las empresas de transporte, Scania Chile lanzó una campaña que apunta directamente a destrabar la inversión en flota: puso a disposición un financiamiento de hasta el 100% para la adquisición de camiones nuevos, junto con un periodo de gracia de tres meses para el pago de la primera cuota.

    La iniciativa busca responder a una necesidad concreta del sector, que es mantener la operación en marcha sin comprometer capital de trabajo. En la práctica, permite a los transportistas acceder a unidades de última generación en eficiencia, seguridad y tecnología sin necesidad de un pie inicial, reduciendo así una de las principales barreras de entrada en la renovación de flota.

    Uno de los aspectos clave de la campaña es su flexibilidad. Las condiciones de financiamiento se estructuran de manera personalizada, evaluando la realidad de cada cliente, su operación y las características de su flota. Esto permite adaptar los plazos, montos y esquemas de pago a distintos escenarios, en una industria donde los ingresos pueden verse directamente afectados por variables externas como el precio del combustible.

    Además, la propuesta contempla la opción de entregar un camión usado como parte de pago, previa evaluación técnica, lo que facilita aún más el acceso a nuevas unidades. Este enfoque busca no solo aliviar la carga financiera inmediata, sino también promover la modernización del parque vehicular con equipos más eficientes y rentables.

    “Hoy muchos transportistas están operando en un escenario desafiante, donde el acceso a caja se ha vuelto más limitado. Como Scania, entendemos nuestro rol no solo como proveedores de soluciones, sino como socios de largo plazo de nuestros clientes. Esta medida apunta justamente a acompañarlos en este momento”, aseguró Ignacio Urcelay, director general de Scania Chile.

    La campaña se enmarca en una estrategia de la firma de combinar soluciones financieras con herramientas orientadas a mejorar la operación. Programas de capacitación en conducción eficiente, mantenimiento planificado y acompañamiento en terreno forman parte de una oferta integral que apunta a optimizar costos y aumentar la productividad.

    La iniciativa está disponible hasta el 31 de mayo y sujeta a evaluación crediticia.

    Más sobre:NoticiasScaniaCamionesFinanciamiento automotrizLeasingTransporte

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