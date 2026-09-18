¿Se acerca el fin de Reino Unido?

Esta pregunta ha estado rondando luego que los ministros principales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, sumado a la líder del partido independentista irlandés, Sinn Féin se reunieran en la capital galesa, Cardiff, el lunes, para firmar un memorando de entendimiento en el que le piden al gobierno británico que comience a prepararse para una reforma constitucional y dijeron que Westminster ya no puede ignorar el creciente apoyo a la independencia y a la reunificación irlandesa. Acá te los contamos
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