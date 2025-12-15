Inicio
Videos
Se registran desórdenes en Plaza Italia y Carabineros debe actuar con carro lanza agua
Un grupo de personas tuvo que ser sacada del lugar luego de protagonizar desórdenes. La estación Baquedano del Metro de Santiago tuvo que ser cerrada.
Por
Paula Morales
15 DICIEMBRE 2025
Lo Último
hace 8 min
Con mención a Jara, Bachelet, Piñera y otros: Kast entrega su primer discurso como Presidente electo
hace 21 min
“Vienen los vientos de la muerte”: los dardos de Petro tras repostear mensaje de Milei por triunfo de Kast
hace 42 min
José Antonio Kast se impuso en las cárceles del país: ganó en 14 de los 19 penales habilitados para el balotaje
hace 45 min
“Un examen a fondo” y llamado a articular nueva oposición: partidos oficialistas reaccionan al triunfo Kast
21:41
Metro cierra estación Baquedano por manifestaciones en el exterior
21:37
Un triunfo amplio; desafíos complejos
Servicios
Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming
Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming
Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Real Oviedo en TV y streaming
Chile
Gonzalo Blumel insta a Kast a evitar tono confrontacional de Milei: “Si no hay resultado y te vas a la trinchera, la gente va a volver a impacientarse”
Con mención a Jara, Bachelet, Piñera y otros: Kast entrega su primer discurso como Presidente electo
José Antonio Kast se impuso en las cárceles del país: ganó en 14 de los 19 penales habilitados para el balotaje
Negocios
Susana Jiménez, presidenta de la CPC: “La mayoría de los chilenos apoyó la lectura que hizo Kast de las necesidades urgentes en materia de seguridad, de empleo y de inversión”
El plan de Kast para los primeros 3 meses: cuatro proyectos de ley, medidas administrativas e instructivos de austeridad fiscal
Gremios empresariales valoran triunfo de Kast y ponen el foco en seguridad, crecimiento y estabilidad
Tendencias
Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile
Who is Jose Antonio Kast, the new President of Chile?
Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez
El Deportivo
Oxígeno para Xabi Alonso: Mbappé y Rodrygo le dan un triunfo necesario al Real Madrid en la liga española
Arturo Vidal aborda su futuro en Colo Colo y le deja un recado al próximo Presidente de Chile
¿Se acerca a la U? La decisión de Eduardo Vargas en torno a su futuro en Audax Italiano
Finde
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
Cultura y entretención
Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers
Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”
Ir al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly
Mundo
“Vienen los vientos de la muerte”: los dardos de Petro tras repostear mensaje de Milei por triunfo de Kast
Miembros de la administración Trump felicitan a Kast “por su abrumadora victoria y su claro mandato”
Desde Buenos Aires, La Paz y Brasil: líderes de la región celebran aplastante triunfo de José Antonio Kast
Paula
Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro
Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas
