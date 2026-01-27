Sin esposas y con chaleco de imputada: así inició la segunda audiencia de formalización de Ángela Vivanco

A las 9:00 horas comenzó la segunda jornada de formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, acusa de los delitos de cohecho y lavado de activos en la trama Bielorrusa.

Luego de pasar la noche en el Centro de Detención Femenina de San Joaquín, la exjueza llegó a la sala del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago con chaleco de imputada pero le fueron retiradas las esposas.

Se espera que durante el día continúe el proceso con los alegatos de los querellantes y podría conocerse si Vivanco queda con medidas cautelares.