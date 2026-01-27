SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Sin esposas y con chaleco de imputada: así inició la segunda audiencia de formalización de Ángela Vivanco

    La exjueza acusada de los delitos de cohecho y lavado de activos en la trama Bielorrusa enfrenta el segundo día de formalización.

    Por 
    Catalina Bórquez

    A las 9:00 horas comenzó la segunda jornada de formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, acusa de los delitos de cohecho y lavado de activos en la trama Bielorrusa.

    Luego de pasar la noche en el Centro de Detención Femenina de San Joaquín, la exjueza llegó a la sala del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago con chaleco de imputada pero le fueron retiradas las esposas.

    Se espera que durante el día continúe el proceso con los alegatos de los querellantes y podría conocerse si Vivanco queda con medidas cautelares.

    Más sobre:Ángela VivancoTrama BielorrusaCorte Suprema

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    De protagonizar un viral a estar a las puertas del cielo: el hijo de Marcelo firma su primer contrato con el Real Madrid

    Quién era Alexis Ortega, el famoso actor de doblaje que hacía la voz de Spiderman y que falleció a sus 38 años

    “Kay Kay y Xeng Xeng Vilú”, de Tryo Teatro Banda, despide el mes de enero en Teatro Viajeinmóvil

    Senado aprueba el último nombramiento de Boric en la Suprema

    Tribunal de Los Lagos autoriza demolición de vivienda de Julia Chuñil

    Análisis al primer traspié del gabinete de Kast

    Servicios

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Estados Unidos por el amistoso internacional femenino

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Estados Unidos por el amistoso internacional femenino

    Temblor hoy, martes 27 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 27 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Senado aprueba el último nombramiento de Boric en la Suprema
    Chile

    Senado aprueba el último nombramiento de Boric en la Suprema

    Tribunal de Los Lagos autoriza demolición de vivienda de Julia Chuñil

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    CCS reporta que ventas del comercio anotan dos años consecutivos de crecimiento y superan niveles de 2021
    Negocios

    CCS reporta que ventas del comercio anotan dos años consecutivos de crecimiento y superan niveles de 2021

    Codelco y SQM ganan la batalla final: Corte Suprema rechaza el reclamo de china Tianqi

    Gigante china Anta Sports comprará la participación de la familia Pinault en la alemana Puma y acciones se disparan

    Quién era Alexis Ortega, el famoso actor de doblaje que hacía la voz de Spiderman y que falleció a sus 38 años
    Tendencias

    Quién era Alexis Ortega, el famoso actor de doblaje que hacía la voz de Spiderman y que falleció a sus 38 años

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    De protagonizar un viral a estar a las puertas del cielo: el hijo de Marcelo firma su primer contrato con el Real Madrid
    El Deportivo

    De protagonizar un viral a estar a las puertas del cielo: el hijo de Marcelo firma su primer contrato con el Real Madrid

    “Le pregunté a Vidal por tu mentalidad”: el sorprendente primer diálogo entre Lucas Cepeda y el DT del Elche

    Jaime Fillol lanza dura advertencia para la Copa Davis: “Los serbios son guerreros; ser local no garantiza ninguna cosa”

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    “Kay Kay y Xeng Xeng Vilú”, de Tryo Teatro Banda, despide el mes de enero en Teatro Viajeinmóvil
    Cultura y entretención

    “Kay Kay y Xeng Xeng Vilú”, de Tryo Teatro Banda, despide el mes de enero en Teatro Viajeinmóvil

    “¡Por el poder de Grayskull!“: qué se sabe de Amos del Universo, la nueva película de He-Man

    Take That, Back for Good y quince minutos para un hit bajo presión

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump
    Mundo

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump

    Italia: Agentes del ICE colaborarán con la seguridad de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán

    Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur