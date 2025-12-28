Sujetos detienen tren en la Línea 2 para realizar grafitis
Cuatro personas interrumpieron el servicio de trenes en Estación Rondizzoni de la Línea 2. El momento, fue registrado por una usuaria del servicio y fue confirmada por Metro, quienes informaron a través de su cuenta de X, sobre la vandalización de los vagones: "Hola, tuvimos un corte de corriente por personas graffiteando un tren. Estamos trabajando para normalizar frecuencia", indicaron.
