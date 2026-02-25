Toesca: la empresa que movió el mercado

Si hay una empresa que marcó el verano, fue Toesca Asset Management, que realizó dos importantes adquisiciones que impactaron al mercado. La primera, fue la firma de una promesa de compraventa por Frontal Trust AGF. La segunda, en conjunto con TC Latin American Partners, fue la adquisición del 90% de Primus Capital. En esta entrevista, conversamos con Alejandro Montero, presidente y socio de Toesca, quien nos cuenta de la historia de la empresa.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.