Tres películas que los Oscar dejó fuera, pero que igual brillaron en festivales y circuitos alternativos
No estuvieron en la lista de los Oscar 2026, pero sí entre lo mejor del año. Películas que la Academia no consideró, pero sin embargo, tuvieron buena critica en festivales, circuitos alternativos y en la conversación cinéfila. Historias arriesgadas, sensibles y provocadoras que merecen ser vistas y recordadas. Acá te lo contamos
“Familia en renta”, dirigida por Hikari y protagonizada por Brendan Fraser, sigue a un actor perdido que acepta un trabajo insólito: interpretar roles familiares para desconocidos en Japón. Lo que comienza como una actuación termina convirtiéndose en un retrato íntimo sobre la soledad, la identidad y los vínculos que nacen donde menos se esperan. Una realidad que ya había explorado el gran Werner Herzog en su documental “Family Romance, LLC”.
Desde Corea del Sur, Park Chan-wook regresa con La Única Opción, una comedia negra tan ácida como violenta que dispara contra el capitalismo y sus falsas promesas. Con humor incómodo y situaciones extremas, el cineasta vuelve a demostrar que su cine no necesita premios para incomodar y dejar huella.
“The History of Sound”, de Oliver Hermanus, es más íntima y melancólica. Ambientada en 1917, y protagonizada por Paul Mescal y Josh O’Connor, narra la historia de dos jóvenes músicos unidos por el folk y el amor, que años después recorren Maine recopilando canciones antes de que desaparezcan. Una película sobre la memoria, el deseo y los sonidos que sobreviven al tiempo.
Porque el buen cine, incluso fuera del Oscar, siempre encuentra la forma de hacerse escuchar.
