Tres películas que los Oscar dejó fuera, pero que igual brillaron en festivales y circuitos alternativos

“Familia en renta”, dirigida por Hikari y protagonizada por Brendan Fraser, sigue a un actor perdido que acepta un trabajo insólito: interpretar roles familiares para desconocidos en Japón. Lo que comienza como una actuación termina convirtiéndose en un retrato íntimo sobre la soledad, la identidad y los vínculos que nacen donde menos se esperan. Una realidad que ya había explorado el gran Werner Herzog en su documental “Family Romance, LLC”.

Desde Corea del Sur, Park Chan-wook regresa con La Única Opción, una comedia negra tan ácida como violenta que dispara contra el capitalismo y sus falsas promesas. Con humor incómodo y situaciones extremas, el cineasta vuelve a demostrar que su cine no necesita premios para incomodar y dejar huella.

“The History of Sound”, de Oliver Hermanus, es más íntima y melancólica. Ambientada en 1917, y protagonizada por Paul Mescal y Josh O’Connor, narra la historia de dos jóvenes músicos unidos por el folk y el amor, que años después recorren Maine recopilando canciones antes de que desaparezcan. Una película sobre la memoria, el deseo y los sonidos que sobreviven al tiempo.

Porque el buen cine, incluso fuera del Oscar, siempre encuentra la forma de hacerse escuchar.