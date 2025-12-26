SUSCRÍBETE POR $1100
    Un hito tras 50 años: Pink Floyd estrenó inédito videoclip del clásico “Wish You Were Here”

    Los banda británica celebra por estos días el 50° aniversario del disco “Wish You Were Here”, lanzando un box set Deluxe, y una edición Blu-ray, que incluye tres películas de conciertos de la gira de la banda de 1975, además de un cortometraje de Storm Thorgerson.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    Hasta ahora el single no tenía videoclip, y como parte de la reedición del álbum del mismo nombre, se agregó esta pieza audiovisual inédita, donde se incluyen imágenes de archivo en blanco y negro de la banda, y animaciones con el sello propio y característico de Pink Floyd.

    El montaje inicia con coloridos destellos que iluminan la Luna, para luego dar paso a desconocidos e íntimos registros del cuarteto en un estudio de grabación.

    La edición especial suma varias versiones alternativas de la canción dedicada a Syd Barrett, demos y tomas de las sesiones del álbum, y actuaciones en directo de la época.

    A mediados de los 70, el disco “Wish You Were Here” llegó al número uno de los rankings, a tan solo una semana de su lanzamiento.

    50 años más tarde, el álbum reeditado alcanzó el número uno en Navidad en el Reino Unido.

    Así lo celebró David Gilmour con un posteo en redes:

    Más sobre:Pink FloydWish You Were HereSyd BarrettDavid Gilmour

