Veterano de la Armada de EE.UU. fue expulsado del Capitolio por protestar contra el conflicto en Medio Oriente

El veterano de la Armada, Brian McGinnis, causó un polémico momento en la sede del Capitolio de Estados Unidos, cuando se manifestó en contra de la guerra en Irán durante una reunión en que se debatía una ley para frenar el conflicto.

“Estados Unidos no quiere enviar a sus hijos a la guerra por Israel (...) nadie quiere luchar por Israel”, exclamó el autor de la protesta.

Las autoridades reaccionaron inmediatamente y trataron de expulsarlo a la fuerza. En las imágenes difundidas se ve el momento de forcejeo que mantuvo McGinnis con la policía, que provocó la fractura de su brazo debido a que se resistía a salir de la sala.