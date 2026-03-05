SUSCRÍBETE
    Veterano de la Armada de EE.UU. fue expulsado del Capitolio por protestar contra el conflicto en Medio Oriente

    Tras ser reducido y expulsado a la fuerza, el veterano de guerra acusó que resultó con una fractura de brazo por los forcejos que mantuvo con la policía del Capitolio de Estados Unidos.

    Por 
    Sebastián García
     
    Catalina Bórquez

    El veterano de la Armada, Brian McGinnis, causó un polémico momento en la sede del Capitolio de Estados Unidos, cuando se manifestó en contra de la guerra en Irán durante una reunión en que se debatía una ley para frenar el conflicto.

    “Estados Unidos no quiere enviar a sus hijos a la guerra por Israel (...) nadie quiere luchar por Israel”, exclamó el autor de la protesta.

    Las autoridades reaccionaron inmediatamente y trataron de expulsarlo a la fuerza. En las imágenes difundidas se ve el momento de forcejeo que mantuvo McGinnis con la policía, que provocó la fractura de su brazo debido a que se resistía a salir de la sala.

