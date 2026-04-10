Vicepresidenta de BancoEstado y cobro del CAE a usuarios: “Sí se paga, lo que pasa es que hay alta morosidad”
¿Cómo llevará a cabo el BancoEstado el cobro del Crédito con Aval del Estado, considerando que más de la mitad de los deudores son clientes suyos? Revisa en el video la conversación con la vicepresidenta de la institución, Paulina Yazigi, quien además se refirió a otros temas relativos a la entidad bancaria, como la exención del cobro de $300 pesos para transferencias de la CuentaRut.
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