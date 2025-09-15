SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Violencia en La Araucanía: Jara afirma que calificación de terrorismo la dan los tribunales y no los Presidentes ni candidatos

La candidata presidencial del oficialismo fue consultada por la prensa en Temuco sobre si hay terrorismo en La Araucanía.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel

Desde Temuco, en el marco de su gira por regiones, la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara (PC), fue consultada sobre el carácter que le da a los hechos de violencia en la zona.

“¿Hay terrorismo en La Araucanía, candidata?”, se le preguntó.

“Como he señalado, eso lo califican los tribunales, no los Presidentes de la República ni menos los candidatos. Yo, si hay indicios de algún tipo, y hay que interponer una acción legal, lo voy a hacer. Pero eso se hace en la práctica, no en la teoría”, afirmó la abanderada.

A lo que agregó: “Lo importante para combatir cualquier tipo de criminalidad es poder saber bien de qué estamos hablando. Cuando hablamos de robo de madera, robo de cables de cobre o de crimen organizado o de acciones terroristas, evidentemente las herramientas son distintas. En eso hay que estar claros”.

“Por eso las generalizaciones tan acostumbradas de la ultraderecha, que hace con populismo grandes eslóganes pero poco contenido, no sirven para combatir efectivamente los niveles de delincuencia que hoy día está enfrentando nuestro país”, cerró.

De todas formas, en conversación con Radio Biobío, la exministra del Trabajo afirmó que sí han habido eventos de terrorismo en La Araucanía porque “así lo han dicho los tribunales”. “Yo me atengo a esos fallos”, planteó.

Más sobre:Jeannette JaraJaraLa AraucaníaMacrozona sur

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Senado aprueba el proyecto que crea la calidad jurídica de ausente por desaparición forzada

Duplantis consigue su tercer título mundial en el salto con garrocha con una histórica marca

Sindicato de Casa de Moneda rechaza la última oferta de la estatal y arremeten contra la “regla” de Marcel

Polonia anuncia el derribo de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Varsovia

Apple y el escenario del Cyber Monday en Chile con foco en iPhone 15 e iPad

Josefa Errázuriz: La irrupción de Sepha DJ

Servicios

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Senado aprueba el proyecto que crea la calidad jurídica de ausente por desaparición forzada
Chile

Senado aprueba el proyecto que crea la calidad jurídica de ausente por desaparición forzada

Caso Convenios: Juzgado confirma fecha para preparación de juicio oral para seis de siete imputados

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Sindicato de Casa de Moneda rechaza la última oferta de la estatal y arremeten contra la “regla” de Marcel
Negocios

Sindicato de Casa de Moneda rechaza la última oferta de la estatal y arremeten contra la “regla” de Marcel

Alphabet, la matriz de Google, se convierte en otro monstruo de US$ 3 billones

Banco Mundial nombra a Susana Cordeiro como nueva vicepresidenta para la región

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve
Tendencias

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

Duplantis consigue su tercer título mundial en el salto con garrocha con una histórica marca
El Deportivo

Duplantis consigue su tercer título mundial en el salto con garrocha con una histórica marca

Ximena Restrepo anuncia su candidatura a la presidencia de World Athletics: “Me produce mucha motivación”

Chile cae ante Alemania en su segundo partido en el Mundial de vóleibol

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago
Finde

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”
Cultura y entretención

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”

HBO Max estrena The Paper, del universo de The Office: ve el trailer aquí

Hollywood versus Netanyahu: el boicot impulsado por el cine contra Israel (y su capítulo chileno)

Polonia anuncia el derribo de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Varsovia
Mundo

Polonia anuncia el derribo de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Varsovia

Maduro denuncia la “agresión” de EE.UU. y advierte que está “en camino de ser militar”

“Lo estamos agasajando”: Los temas que marcan la inédita segunda visita de Estado de Trump a Reino Unido

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse