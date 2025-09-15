Violencia en La Araucanía: Jara afirma que calificación de terrorismo la dan los tribunales y no los Presidentes ni candidatos

Desde Temuco, en el marco de su gira por regiones, la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara (PC), fue consultada sobre el carácter que le da a los hechos de violencia en la zona.

“¿Hay terrorismo en La Araucanía, candidata?”, se le preguntó.

“Como he señalado, eso lo califican los tribunales, no los Presidentes de la República ni menos los candidatos. Yo, si hay indicios de algún tipo, y hay que interponer una acción legal, lo voy a hacer. Pero eso se hace en la práctica, no en la teoría”, afirmó la abanderada.

A lo que agregó: “Lo importante para combatir cualquier tipo de criminalidad es poder saber bien de qué estamos hablando. Cuando hablamos de robo de madera, robo de cables de cobre o de crimen organizado o de acciones terroristas, evidentemente las herramientas son distintas. En eso hay que estar claros”.

“Por eso las generalizaciones tan acostumbradas de la ultraderecha, que hace con populismo grandes eslóganes pero poco contenido, no sirven para combatir efectivamente los niveles de delincuencia que hoy día está enfrentando nuestro país”, cerró.

De todas formas, en conversación con Radio Biobío, la exministra del Trabajo afirmó que sí han habido eventos de terrorismo en La Araucanía porque “así lo han dicho los tribunales”. “Yo me atengo a esos fallos”, planteó.