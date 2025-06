“Yo no me atrevería a ser tan arrogante”: PC emplaza a timonel PS por dichos sobre estallido social

Como “autodestructivo” y con “autogoles” calificó el líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona, el debate que reabrió Paulina Vodanovic, timonel del Partido Socialista. Esto, luego que la senadora acusara al Frente Amplio de tener un doble discurso sobre la violencia que se ejerció durante el estallido social.

“Hay un sector importante del Frente Amplio que no ha hecho un mea culpa, que por ejemplo sigan justificando la violencia o que crean que había que quemarlo todo", dijo Vodanovic a Radio Universo el lunes.

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, Carmona afirmó que las causas que provocaron el estallido social no están resueltas y cuestionó directamente a la timonel PS por sus declaraciones.

“Yo podría desentenderme porque no nombra al Partido Comunista de las afirmaciones y las hace asociadas al Frente Amplio. Sin embargo, voy al tema”, partió diciendo Carmona.

“Yo no me atrevería a ser tan arrogante para descalificar con una palabra ese movimiento ni para adjudicárselo a un grupo o a otro”, afirmó el timonel a propósito de los dichos de Vodanovic por el estallido social, agregando que “no todo es válido en una batalla. No todo es aconsejable dada la desesperación”. “Yo no sería tan impetuoso en eso porque puedo cometer errores que no correspondan”, planteó.

“El óptimo es que esos debates se hagan en la vía interna de la coalición, pero bueno, la vía es la vía y uno no puede pedir lo que es imposible, digamos, si es que alguien tiene una impetuosidad de hacer saber tan pronto una cosa o la otra”, añadió el timonel comunista.

“Fue un poquito autodestructivo, o sea, yo creo que hay otra gente que está tomando palco mirando. Los que están divididos y no fueron capaces de (hacer una) primaria, dicen, ‘¿Para qué queríamos primaria si este es el espectáculo?’ Son autogoles, no tiene sentido“, remató.

Consultado si este tema es algo que abordará con su par del PS, el líder del PC afirmó: “No tengo ninguna duda que es una necesidad. Es más, yo creo que por la investidura de las tareas que tenemos, es una obligación”.