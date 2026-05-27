Zoom al enfrentamiento por deuda pública entre el gobierno de Kast y los exministros de Boric
En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el economista y académico Rodrigo Wagner, excoordinador macroecomómico del Ministerio de Hacienda durante el gobierno anterior, abordó -en conversación con Carlos Alonso y Rodrigo Álvarez- la acusación que el ministro Jorge Quiroz hizo en torno a un eventual error de más de US$ 10 mil millones en la proyección de la deuda pública 2026-2030 por parte de la administración Boric. Revisa en el video el análisis completo.
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