Eugenio Tironi: “El Frente Amplio es tan bolsa de gatos como lo fue la Concertación en su génesis”

A veces, siente que retrocede en el tiempo. Por ejemplo, cuando escucha los resquemores de la centro derecha ante el Frente Amplio. Eugenio Tironi dice que entonces recuerda los inicios de la Concertación, a fines de los años 80. “Hoy uno escucha a gente de derecha decir qué maravilla fue la Concertación, qué nostalgia, por qué no defienden con más fuerza el legado de la Concertación. Pero no recuerdan que ellos fueron adversarios durísimos, vaticinaron el peor destino para el país con la Concertación. Esta visión idealizada es una falacia narrativa ex post. Y algo parecido pasa con el Frente Amplio”, dice.

Analista y estratega, responsable de los contenidos de la Franja del No y de las comunicaciones del gobierno de Patricio Aylwin, el sociólogo ve más de una similitud entre el Frente Amplio, sobre todo en la figura de Gabriel Boric, y la joven Concertación.

“Veo en Boric un liderazgo coalicional más que profético, usando las metáforas de Barack Obama. El Frente Amplio es una prueba de eso, es tan bolsa de gatos como lo fue la Concertación en su génesis. En la Franja del Sí se reían que jamás iba a ser viable, que no íbamos a poder gobernar, que eran animales muy distintos dentro de una misma jaula”, cuenta.

Y aunque el Frente Amplio ha vivido insurrecciones y deserciones, “ha logrado sobrevivir incluso a la experiencia con el PC. Tienen experiencia coalicional y la practican y la están practicando en la Convención Constitucional”.

Un hito fundamental fue la firma del acuerdo del 19 de noviembre, apunta Tironi. “Así como la Concertación optó por derrotar a Pinochet a través de la Constitución de Pinochet, uno ve que el Frente Amplio ha definido cambiar el orden neoliberal a través de las instituciones de la democracia representativa. No ha tenido las dudas que ha tenido el PC. El Frente Amplio no ha imaginado rodear la Convención desde fuera, sino coparla desde dentro: el Frente Amplio es una máquina hegemónica como fue la Concertación. Esta no dudó en meterse en la camisa de fuerza institucional para reformarla, y eso le costó la relación con el PC. Al Frente Amplio también puede costarle su alianza con el PC”, afirma.

En otro sentido, el sociólogo cree que Boric tiene un espíritu reformista, similar al del ex conglomerado de centro izquierda. “Boric se pone metas muy ambiciosas, pero siempre habla de cumplirlas gradualmente. Tiene una visión reformista y no apocalíptica”. Por último, agrega, el Frente Amplio está fuertemente permeado por ideas contemporáneas, con una relación intensa con “el mundo de las cultura, los estudios de género, las ideas en la academia, la economía, la sociología, como también lo estaba la Concertación”.

¿En qué momento el Frente Amplio comienza a asemejarse a la ex Concertación: cuando Boric firma el acuerdo del 19 de noviembre o después de ganar las primarias?

Viene del momento en que es candidato a parlamentario, cuando buscan copar las alcaldías; viene del momento en que RD participó en el gobierno de Bachelet, y obviamente que el hecho de que Boric firmara el acuerdo con respaldo de RD fue muy relevante. Y cómo arma la campaña: así como la franja del No condicionó lo que fue luego la transición, la franja de Boric marcó un derrotero, una estética, una ética, un estado de ánimo, una atmósfera que va a marcar mucho lo que podría ser el Frente Amplio hacia el futuro.

¿En qué se parece la franja de Boric a la del No?

Ambas son optimistas, positivas. No era fácil ser optimista después del estallido social, menos aún después de la dictadura. Las dos franjas son limpias, transparentes, jóvenes, y es muy interesante el contraste con Jadue. La franja de Jadue fue una franja más miserabilista, más oscura, más realista, un Chile de muchedumbres, de masas, donde las identidades individuales se confunden con un pueblo mitificado. En Boric, no; el árbol de Boric es el equivalente al arco iris del No.

¿Cómo es el voto Boric? Ahí se confunden también votos anti Jadue...

Básicamente son jóvenes, personas conectadas, digitales, no analógicas, por lo tanto, personas que protegen su identidad. Yo creo que la actitud de Boric de si me equivoco vuelvo atrás, produjo conexión y creó un vínculo que será perdurable. La Franja del No produjo un vínculo que duró 20 años. No sabemos cuánto va durar el vínculo con Boric, pero produjo un vínculo afectivo, emocional con su votante. Además es un votante que apostó por él y ganó. Y no hay nada que provoque más vínculo que la victoria. Sí, hay mucha gente que votó estratégicamente por Boric, sin tanta convicción, más bien para detener a Jadue, pero en el proceso se fue enamorando. Los enamoramientos se producen por accidente y este podría ser uno de esos.

"En esta elección, Boric tiene que aprender más de Aylwin que de Allende. Allende no fue capaz de armar gobierno porque se emborrachó con su propia astucia. Aylwin nunca se creyó astuto, siempre actuó con modestia, y logró construir este animal que duró tantos años", dice Tironi.

¿Cómo describiría el liderazgo de Boric?

Lo encuentro muy contemporáneo, poco ideológico, bastante pragmático, sobre todo muy flexible, audaz. Es un tipo de liderazgo que sabe distinguir fines de medios, plantear fines grandes, propios de esta época, y es bastante menos dogmático en cuanto a los medios, bastante abierto a encontrar la mejor fórmula. Puede ser que las fórmulas que piensa caen en demasiada universidad gringa, inglesa, francesa, mucho paper, poco sudor. La experiencia de vida del Frente Amplio es muy sesgada, se ha desplegado en el poder, son como los herederos, no se ha forjado en la vida cotidiana dura, llena de frustraciones y fracasos. La Concertación venía de un gran fracaso y eso le daba una humildad, una modestia que esta generación no tiene.

Pasaron de la mesada al Congreso, como dicen sus críticos…

Claro… Son los hijos de becas Chile, y tienen un poco de desazón con Chile porque no es igual a California, a Boston, a las ciudades donde estudiaron. Su tendencia es comparar con eso, pero bueno, es la vida que les tocó vivir, suerte la de ellos.

Son los hijos de la Concertación, pero seguramente no aceptarían que los identificaran como la nueva Concertación

No, les va a parecer pésimo. Seguramente voy a ser objeto de bullying, pero en su fuero interno no tienen otra alternativa. Es un mérito que le reconozco a Boric: Boric sabe de historia política de Chile, conoce bien a la izquierda chilena, él tiene una fraseología que es la fraseología de la renovación socialista, de ese proceso que se desarrolló en Chile en los 80 y que fue clave para la Concertación. Si la izquierda no hubiese tomado distancia de sus viejos dogmatismos, de su relativización de la democracia y los derechos humanos, no se habría creado la Concertación. Ahora, en las circunstancias en que están el Frente Amplio y Boric, claro, tienen que matar al padre y matarlo bien muerto, con harta sangre, para que se vea que no tiene misericordia, pero yo tengo la impresión de que Boric sabe que va a requerir de lo que fue la Concertación para gobernar. Por eso ha sido tan cuidadoso con el PS, y por eso fue tan cuidadoso también en su franja y en todo su lenguaje de no embriagarse con la cuestión de la ruptura generacional. Si él pasa a segunda vuelta, va a requerir del apoyo de lo que fue la centro izquierda tradicional.

¿Sus socios naturales están en la centro izquierda más que en el PC?

De todas maneras, claramente un Boric y una RD, accionista mayoritario del Frente Amplio, se sienten parte del socialismo libertario, del socialismo democrático, no se sienten parte de la cultura comunista. Y ellos saben que le ganaron a Jadue porque tuvieron la astucia; esto es mérito de Boric, esto es como el tenis, los errores no forzados no existen, no fue que Jadue se equivocó en los debates, es que Boric logró que Jadue sacara a relucir su pulsión totalitaria, misógina, autoritaria, y eso lo hundió. Boric ya saboreó esa victoria, ahí se estableció una línea divisoria, se puede restablecer tácticamente, pero amor amor amor... mmm, puede ser matrimonio por conveniencia, pero no creo que por amor.

De todos modos va a necesitar esos votos

Sí, los necesita, pero ojo, también los tuvieron Aylwin, Lagos, Frei, y también estuvieron con el No.

¿En la Unidad Constituyente no había ningún liderazgo semejante?

No, por eso mismo la Unidad Constituyente está como está. Esta nueva generación creó casa propia, como los jóvenes que se van a vivir solos; los padres no le ofrecieron nada para que se quedaran a vivir con ellos.

¿La juventud es un atributo o un factor en contra?

Ha sido un atributo, pero es distinta una primaria contra Jadue que una elección contra Sichel. Boric cometería un error -que no ha cometido- si apuesta única y exclusivamente a la juventud, porque en una de esas los mayores salen a votar y pueden buscar una cuestión más conservadora, una compensación bis a bis la Convención. Boric tendría que buscar un elenco de gente mayor y rodearse de ellas.

¿Dónde está su talón de Aquiles?

Hablamos de su falta de trabajo en terreno. Otro puede ser el éxito alcanzado sobre una capacidad de resiliencia, de correr riesgos y cuando esos riesgos llevan a un punto crítico volver atrás. Eso tiene un cierto límite, sobre todo cuando se entra a correr la final de las olimpíadas. En la final de las olimpíadas no hay explicaciones, o corrís bien o… Ahí hay un problemita que Boric debería estar viendo.

¿Y el tema de la gobernabilidad?

Esta cuestión se va a jugar mucho en la relación que tenga el Ejecutivo con el Parlamento, donde al Frente Amplio le va a ir bien. Al PC también le va a ir, a la Unidad Constituyente le va a ir mejor que en la presidencial. O sea, nadie va a tener mayoría. Entonces va a tener que forzar una suerte de alianza de gobernabilidad, no alianza de gobierno pero sí de gobernabilidad con el Parlamento. Y ojo que esto puede ser una ventaja para Boric. Boric tiene una fuerza a la cual acudir, la centro izquierda, con la cual puede ser hacer un pacto. Sichel tiene más dificultades para alcanzar un pacto de gobernabilidad con la centroizquierda. Incluso a gente de derecha uno le escucha que, desde el punto de vista de la gobernabilidad, Boric da más seguridad que Sichel.

Tiene que trabajar para eso

Esto le obliga a hacer una campaña en que tenga esto presente, como fue la campaña de Aylwin, mucho más moderada. A Boric hay que reconocerle la madurez que tuvo, con el tecito con Paula Narvaez, cómo él no renegó de eso, a pesar de las provocaciones que recibió de Jadue. Yo creo que él ya tiene un ojo puesto en un pacto de gobernabilidad.

¿Es un candidato sagaz?

Tiene algo de Allende. Y tiene el mismo peligro de Allende, que su sagacidad lo traicione. Siempre hay cosas que la retórica no puede resolver, la manera de resolverlas es tomando decisiones, con las rupturas que eso provoca, como lo hizo en el acuerdo del 15 de noviembre. Boric apostó fuerte, como lo hizo Allende con el acuerdo con la Democracia Cristiana para ser elegido. Boric tiene algo de Allende en lo bueno y en lo malo.

¿Un eventual triunfo de Boric, qué posibilidades tendría de comenzar un ciclo largo como lo hizo la Concertación?

Podría ser. El ciclo de la Concertación descansó en el gobierno Aylwin. Aylwin construyó el estilo, construyó la coalición, en un momento muy difícil, hoy nada se compara a ese momento. Un eventual gobierno de Boric debería aprender mucho de Aylwin. De su sentido moral, de ser muy cuidadoso con los símbolos, de formar una amalgama generacional; en el gobierno de Aylwin los ministros eran muy jóvenes, 35, 40 años, y tenías a un Presidente de 70. Y lo otro, crear una plataforma de apoyo en el Congreso. En esta elección, Boric tiene que aprender más de Aylwin que de Allende. Allende no fue capaz de armar gobierno porque se emborrachó con su propia astucia. Aylwin nunca se creyó astuto, siempre actuó con modestia, y logró construir este animal que duró tantos años.