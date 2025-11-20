BLACK SALE $990
    Animal print: cómo combinar la tendencia que vuelve con fuerza

    El animal print regresa con fuerza a Tricot en una colección versátil que incluye tops, blusas, pantalones, shorts y conjuntos. Una tendencia clásica que se adapta a la vida diaria.

     

    El animal print ha regresado con todo esta temporada, y Tricot lo sabe. Por eso, la marca presenta una variedad de prendas que van desde tops y blusas hasta pantalones, shorts y conjuntos completos, todos pensados para darle un toque atrevido, moderno y con mucha actitud a tu clóset. Esta tendencia, que nunca pasa del todo de moda, hoy se reinventa en propuestas más versátiles, fáciles de usar y totalmente combinables con piezas básicas que probablemente ya tienes en la casa.

    Lo mejor del animal print es que se adapta a distintos estilos: puedes llevarlo de forma sutil si prefieres un look más discreto, o hacerlo protagonista si eres de las que aman la moda llamativa. En Tricot, cada prenda está diseñada para que te sientas cómoda y segura, sin importar si es tu primera vez usando estampados o si ya eres fan de este estilo.

    Tops y blusas que elevan cualquier outfit

    Los tops y blusas animal print son perfectos para darle un giro a esos looks diarios que a veces se sienten repetitivos. Una de las formas más fáciles de combinarlos es con jeans en tonos clásicos como azul medio, azul oscuro o incluso negro. Esto crea un equilibrio ideal entre una prenda llamativa y una base neutra.

    Si buscas un resultado más pulido, opta por pantalones de tela en colores sólidos como beige, café o blanco. Las blusas de animal print con corte fluido pueden pasar perfectamente de un almuerzo con amigas a una reunión casual de trabajo, sobre todo si agregas accesorios dorados y zapatos simples. Para una salida nocturna, un top ajustado con diseño de leopardo funciona muy bien con faldas negras o pantalones de tiro alto.

    Pantalones y shorts: Una apuesta para las más atrevidas

    Si quieres que el animal print sea la prenda principal de tu look, los pantalones y shorts de Tricot son una tremenda alternativa. Aunque pueden parecer difíciles de combinar, la clave está en mantener la parte superior sencilla. Camisetas básicas blancas, negras o beige son la mejor opción cuando usas pantalones con estampados más cargados.

    En el caso de los shorts, puedes lograr outfits veraniegos muy frescos combinándolos con tops lisos, sandalias y una chaqueta liviana si la noche se pone más fría. Otra idea es llevarlos con una camisa abierta encima, creando un look relajado pero con intención. Los pantalones, por su parte, pueden ser tu mejor aliado para destacar sin esfuerzo: con un body negro o una polera sencilla, consigues un equilibrio perfecto entre estilo y comodidad.

    Sets animal print: La opción infalible para quienes no quieren complicarse

    Los sets son una de las piezas más prácticas que ofrece Tricot esta temporada. Vienen listos para usar y resuelven el problema de combinar colores o estilos. Puedes encontrar conjuntos de dos piezas en distintos tipos de estampado, ideales para quienes quieren un look cohesivo de inmediato.

    La ventaja de los sets es que te permiten jugar mucho más. Puedes usarlos juntos para un outfit impactante o por separado para crear múltiples combinaciones. Por ejemplo, si tienes un set de blusa y pantalón, puedes usar la blusa con jeans para un look más casual, o los pantalones con una polera básica cuando quieras un conjunto cómodo pero con estilo.

    Cómo combinar tus prendas animal print sin fallar

    Si te da un poco de miedo usar animal print porque lo sientes muy llamativo, aquí van algunos consejos simples:

    • Elige una sola prenda protagonista. Si usas un pantalón animal print, mantén el resto del outfit en tonos neutros.
    • Prefiere accesorios simples. No necesitas grandes collares o aros muy llamativos; deja que el estampado hable por sí solo.
    • Juega con texturas. Combina tu prenda animal print con denim, algodón o lino para crear un contraste interesante.
    • Siéntete cómoda. Lo más importante es que te guste cómo te ves. El animal print funciona cuando lo llevas con seguridad.

    La tendencia está más viva que nunca y Tricot.cl lo demuestra con una colección variada, accesible y perfecta para quienes quieren renovar su estilo o simplemente probar algo diferente. Ya sea que elijas un top, una blusa, un pantalón, unos shorts o un set completo, el animal print puede adaptarse a tu día a día sin complicaciones. Solo necesitas atreverte un poco y dejar que el estampado haga su magia. ¡Esta temporada, anímate a llevarlo a tu manera!

