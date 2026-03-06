Arriendo con opción de compra: la alternativa que gana terreno en el mercado inmobiliario chileno

En un contexto donde acceder a la vivienda propia se ha vuelto cada vez más desafiante, el arriendo con opción de compra comienza a posicionarse como una alternativa atractiva para quienes desean avanzar hacia la propiedad sin necesidad de contar con un pie inmediato.

Este modelo permite que una persona arriende una propiedad durante un periodo determinado, con la posibilidad de comprarla posteriormente bajo condiciones previamente establecidas. Durante ese tiempo, el arrendatario puede evaluar la propiedad, ordenar sus finanzas y proyectar la compra futura con mayor certeza.

Según explican desde Assetplan, esta modalidad combina lo mejor de ambos mundos: la flexibilidad del arriendo con la oportunidad de convertirse en propietario en el mediano plazo.

¿Cómo funciona el arriendo con opción de compra?

En términos generales, este modelo se basa en un contrato de arriendo que incluye una cláusula adicional que otorga al arrendatario el derecho -pero no la obligación- de comprar la propiedad dentro de un plazo determinado.

Durante ese período, el arrendatario paga un arriendo mensual y, en algunos casos, una parte de esos pagos puede destinarse como adelanto para la compra futura del inmueble.

Esta modalidad ha ganado interés especialmente entre jóvenes profesionales y familias que aún no cumplen con todos los requisitos para acceder a un crédito hipotecario, pero que buscan avanzar hacia la compra de una vivienda.

Para quienes quieren entender en detalle cómo funciona este sistema, es posible revisar la guía completa de arriendo con opción de compra disponible en el blog de Assetplan.

Una alternativa en un mercado más exigente

El aumento en las tasas hipotecarias y las mayores exigencias para acceder a financiamiento han llevado a muchos potenciales compradores a postergar la decisión de compra.

En ese escenario, el arriendo con opción de compra aparece como una alternativa intermedia que permite a los arrendatarios proyectar la adquisición de una propiedad mientras mantienen mayor flexibilidad financiera.

Desde Assetplan señalan que este tipo de modelos también puede resultar atractivo para propietarios e inversionistas, ya que permite asegurar ocupación del inmueble mientras se mantiene abierta la posibilidad de una venta futura.

La importancia de una gestión profesional

A medida que surgen nuevas modalidades dentro del mercado inmobiliario, la correcta gestión y administración de propiedades se vuelve cada vez más relevante para propietarios e inversionistas.

Contar con una empresa especializada permite gestionar contratos, seleccionar arrendatarios y administrar el proceso de forma más eficiente, reduciendo riesgos y asegurando una experiencia más transparente para ambas partes.

En ese sentido, plataformas especializadas como Assetplan han impulsado soluciones digitales que facilitan tanto el arriendo como la administración de propiedades en Chile.

Una tendencia que podría seguir creciendo

Si bien el arriendo con opción de compra aún no es un modelo masivo en el país, expertos del sector señalan que podría ganar mayor relevancia en los próximos años, especialmente en un contexto donde las condiciones de financiamiento siguen siendo exigentes.

En ese escenario, nuevas alternativas que faciliten el acceso gradual a la vivienda podrían convertirse en una pieza clave dentro del mercado inmobiliario chileno.