Comienza curso “Actualidad y Noticias: lo que marca el nuevo ciclo”

A partir de este miércoles 6 de mayo, la Universidad Adolfo Ibáñez y La Tercera dictarán el curso “Actualidad y Noticias: lo que marca el nuevo ciclo”, una instancia que busca entregar los elementos informativos y de contexto fundamentales para enfrentar un año de transformaciones en términos políticos, económicos y sociales.

La mirada desde la academia se combina con la investigación periodística para entregar un análisis sistemático de la evidencia y de los acontecimientos que modelan la coyuntura del país, dándole a los alumnos un acceso directo a los conceptos fundamentales que surgen de la reflexión y del contacto directo con las fuentes informativas, es decir, con los protagonistas de la noticia.

Tal como explica la decana de la Escuela de Gobierno UAI, María José Naudon, “diseñamos un curso que ofrece la oportunidad de escuchar y conversar con expertos, académicos y periodistas, sobre los temas que hoy marcan la conversación diaria. Una necesidad que se convierte en una experiencia útil, desafiante y, al mismo tiempo, muy entretenida”.

Por su parte, el director de La Tercera, José Luis Santa María, sostiene que este curso se basa uno de los grandes aportes que hacen medios de comunicación profesionales como La Tercera: contar con un cuerpo editorial que investiga, indaga, interpreta y pone en contexto los acontecimientos, “incluso en circunstancias en que quienes los protagonizan no quisieran que salieran a la luz. Esas capacidades nos ponen en un lugar privilegiado para dar testimonio de lo que está pasando”.

Tanto María José Naudon como José Luis Santa María serán parte del cuerpo académico y profesional que dictará cada una de las 6 sesiones online en que consiste el primer ciclo del curso. Otros profesores serán el doctor en filosofía política y académico UAI Cristóbal Bellolio, el doctor en Historia Fernando Wilson, la editora general de La Tercera, Gloria Faúndez, y el editor de Opinión de La Tercera, Juan Paulo Iglesias.

Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar directamente aquí.