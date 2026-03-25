Con seminario y la publicación de un libro comienza la conmemoración de los 500 años de Santiago

Aunque quedan casi 15 años para el 12 de febrero de 2041, cuando se cumplirán 500 años desde la fundación de Santiago, la preocupación por la ciudad es permanente, y este importante aniversario aparece como un gran hito para pensar en su futuro.

Ese es el objetivo del seminario “Santiago 500 años: un futuro compartido”, organizado por La Tercera con el apoyo de Aguas Andinas, Constructo y Santiago Adicto, que se realizará mañana jueves 26 de marzo desde las 8:30 de la mañana en el auditorio del edificio Tánica (Av. Santa María 5888, Vitacura). Las inscripciones están abiertas en este link.

La instancia se define como un llamado a conversar sobre la ciudad desde la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería, la infraestructura, la tecnología y la relación con la naturaleza; también como un espacio que busca construir, junto al sector público, privado y académico, la visión de la ciudad a la que ciudadanía aspira.

En el evento intervendrán el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, y el gobernador de la Región Metropolitana de Santiago, Claudio Orrego, además del arquitecto Alejandro Gutiérrez, director del equipo de planificación urbana ARUP -una de las firmas de ingeniería e infraestructura más prestigiosas del mundo-, quien dictará una conferencia basada en sus experiencias en la recuperación urbana de ciudades como Shanghái, Londres, Lima y Helsinki.

También se contará con la participación de Jeannette Plaut, decana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes Digitales de la Universidad Gabriela Mistral y directora de Constructo, y con un panel de conversación que integrarán, junto a Alejandro Gutiérrez, el periodista Rodrigo Guendelman, creador de Santiago Adicto, la directora de Estrategia y Asuntos Corporativos de Aguas Andinas, Rachel Bernardin, y el arquitecto Marcelo Sarovic, magíster en Arquitectura UC y director de Constructo.

Durante el seminario de mañana se dará inicio a otra importante iniciativa para esta conmemoración de los 500 años de Santiago: un libro que plasmará los avances y fortalezas que ha alcanzado la ciudad, así como sus grandes desafíos. El proyecto es liderado por Aguas Andinas y en él participan Constructo y Santiago Adicto.