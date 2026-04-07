Conoce “Historias del futuro”, la emotiva serie documental sobre el deporte paralímpico que se estrena este 9 de abril

Agustín, Patricio, Ignacio, María Jesús, Camila y Rocío son los seis deportistas juveniles paralímpicos que protagonizan “Historias del futuro”, una nueva serie documental que se estrenará este jueves 9 de abril y que retrata la preparación que tuvieron estos atletas durante los Juegos Parapanamericanos Juveniles que se realizaron en Chile en 2025.

Sin embargo, cuenta Rolando Opazo, director de esta producción, a la hora de filmar “nos interesó profundizar no en la competencia, ni en el podio ni en la efervescencia de los resultados, sino en la historia previa al certamen, en la dimensión humana de estos jóvenes y de sus familias; esa dimensión que no es fácil de captar y registrar, porque requiere un trabajo que es largo, de conocimiento y confianza para que los micrófonos y cámaras pudieran registrar de verdad las emociones y sentimientos”, explica.

De ahí que “Historias del futuro” sea un relato que emociona, pero a la vez da una pantalla real a la existencia diaria de quienes, viviendo con alguna discapacidad, han hecho del deporte su propósito.

“Queríamos visibilizar historias que son desconocidas y tremendamente inspiradoras, desde sus jornadas de entrenamiento hasta su proceso de rehabilitación; desde sus encuentros con familiares a las concentraciones previas a los torneos. Queríamos develar la riqueza de sus mundos interiores a través del deporte”, cuenta Opazo, quien realizó esta serie con el apoyo tanto de Bupa Chile como del Comité Paralímpico de Chile, COPACHI.

“Como Bupa a nivel mundial vemos el deporte paralímpico como una herramienta de construcción de una sociedad más diversa más inclusiva, pero sobre todo como motor de desarrollo de los jóvenes a quienes les pueda gustar el deporte y que muchas veces no saben que existe el deporte paralímpico”, dice Pamela Contador, gerente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Clientes en Bupa Chile.

Te invitamos a revivir la entrevista en que Rolando Opazo y Pamela Contador cuentan más detalles sobre “Historias del futuro”, que tendrá una función de estreno este jueves 9 de abril, a las 18:00 horas, en Cinépolis La Reina, y que podrá verse por YouTube y www.bupa.cl