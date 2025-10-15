SUSCRÍBETE
Electrolux presenta nuevas categorías de producto de la mano del reconocido chef Chris Carpentier

La marca sueca amplía su portafolio en Chile con una renovada línea de productos que combinan diseño escandinavo, innovación tecnológica y bienestar en el hogar.

 
Con más de 105 años de trayectoria a nivel global, Electrolux, marca de origen sueco, continúa reafirmando su propósito de mejorar la vida cotidiana de las personas y contribuir a un mundo más sostenible. Inspirada en la filosofía sueca del lagom (el equilibrio perfecto entre funcionalidad, estética y armonía), la compañía presenta en Chile una nueva gama de productos diseñados para facilitar las tareas del hogar, promover el bienestar y elevar la experiencia de vivir cada día mejor.

El lanzamiento representa un hito para la compañía, que amplía su presencia en el mercado nacional con nuevas categorías que abarcan desde microondas, hornos, campanas y encimeras, hasta cocinas, refrigeradores y próximamente lavadoras. Cada producto ha sido desarrollado bajo los más altos estándares de calidad e innovación, reflejando la esencia europea que ha posicionado a Electrolux como una de las marcas líderes en electrodomésticos a nivel mundial.

Estas nuevas incorporaciones destacan por su eficiencia energética, durabilidad y tecnología avanzada, junto con un diseño moderno que se adapta a distintos estilos de hogar. Su propósito es claro: simplificar las tareas diarias y acompañar a las personas en su búsqueda de una vida más equilibrada, cómoda y sostenible.

Para dar a conocer esta nueva línea, Electrolux cuenta con la participación del reconocido chef, empresario y presentador chileno Chris Carpentier, quien mostrará la versatilidad y desempeño de los productos en sus redes sociales. Conocido por su trayectoria gastronómica y su rol como juez en MasterChef y MasterChef Celebrity, Carpentier comparte con la marca una visión centrada en la innovación, la excelencia y el disfrute cotidiano en el hogar.

“En Electrolux creemos que los hogares pueden ser espacios de bienestar, creatividad y equilibrio. Ampliar nuestro portafolio en Chile es una forma de acercar esa visión a más personas, con productos que facilitan la vida diaria y aportan un toque de inspiración sueca a cada casa”, señaló Patricia Díaz, gerente de Marketing de Electrolux.

A través de redes sociales, Chris Carpentier mostrará cómo la tecnología y el diseño de Electrolux pueden transformar la experiencia de cocinar y disfrutar el hogar, destacando funciones que impulsan la eficiencia y permiten obtener resultados profesionales de manera simple y práctica.

Con más de un siglo de historia, Electrolux ha estado presente en millones de hogares alrededor del mundo, ofreciendo soluciones que combinan diseño, eficiencia y sostenibilidad. Su propósito de “transformar la vida para mejor” se materializa hoy con la llegada de esta nueva línea, pensada para quienes valoran la calidad, la funcionalidad y el diseño como pilares fundamentales de su día a día.

Con esta actualización, Electrolux marca un nuevo capítulo en su historia en Chile, reafirmando su compromiso con la innovación, la excelencia y el bienestar de las personas, inspirando a más hogares a vivir de forma equilibrada, consciente y en armonía con el entorno.

Para mayor información, ingresa al Instagram de @electroluxcl

