Entre la cancha y el descanso: Rosen y Cruzados se unen para transformar el nuevo Claro Arena

Más de 400 productos de la firma de descanso equipan el nuevo Claro Arena, integrándose en sus palcos, suites y otros espacios concebidos para elevar el estándar de los recintos deportivos en la región. La alianza reúne a dos líderes en sus campos: uno, referente del fútbol, que estrena un estadio moderno, sustentable y versátil; el otro, especialista en crear entornos confortables y funcionales, con décadas de experiencia en el diseño y descanso.

Martín CifuentesPor 
Martín Cifuentes

El vínculo entre Cruzados y Rosen no es casualidad: es el resultado de más de una década de trabajo conjunto y confianza mutua. “Rosen es una marca que se alinea absolutamente con lo que nosotros buscamos”, señala Juan Tagle, presidente de Cruzados. “Una marca líder, innovadora, que pone en su foco a sus clientes y, en nuestro caso, a nuestros hinchas”, afirma, destacando además su respeto por el medio ambiente y la sustentabilidad.

El periodista deportivo Francisco Sagredo; Agustín Alfonso, gerente general de Rosen; Daniel Garnero, nuevo director técnico de Universidad Católica; José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados y exarquero del equipo; y Nelson Parraguez, exjugador del club. josezirpel

Para Tagle, la admiración es mutua: “Tenerlos como socios en este proyecto, aportando en la comodidad de los espacios más importantes del estadio, era un match perfecto”. Las primeras conversaciones para esta alianza comenzaron hace varios años, incluso antes de definir el diseño final del nuevo centro deportivo de San Carlos de Apoquindo. “Tenemos relaciones cercanas, incluso de amistad, con algunos directores y ejecutivos de Rosen, por lo que nos conocemos bien y sabemos que cuando hablamos entre nosotros, se habla en serio y no se vende humo, porque hay una intención real”, agrega Tagle.

Un lugar para vivir la experiencia

Desde el palco presidencial, la vista del nuevo Claro Arena es imponente: la cancha de pasto brilla bajo la iluminación y cada rincón inspira una sensación de renovación. En los palcos, suites y áreas de hospitalidad, el mobiliario de Rosen aporta estilo, calidez y comodidad. “Nuestro objetivo era que estos espacios no fueran solo lugares para ver un partido de fútbol o un concierto, sino que transmitieran la sensación de estar en casa, con un ambiente cuidado y una atmósfera agradable”, explica Agustín Alfonso, gerente general de Rosen.

Las suites del Claro Arena están acondicionadas con el mobiliario Rosen, que busca generar una experiencia cercana al hogar.

La elección de los productos fue un trabajo colaborativo desde el primer día. “Todas las decisiones se tomaron en conjunto”, explica Tagle. “Buscábamos que cada pieza aportara a la experiencia del asistente y generara una diferencia real... Contar con mobiliario de la calidad de Rosen era clave para lograrlo”, plantea.

Mucho más que mobiliario

Para Cruzados, esta alianza es parte de una estrategia más amplia que ha permitido que los ingresos comerciales sean cada vez más relevantes para el club. “Si uno ve los números, es creciente el aporte que hacen los ingresos comerciales a nuestro proyecto, y eso se construye con relaciones de largo plazo con marcas como Rosen.... porque no es un tema de aparecer en un partido con una publicidad, sino generar valor y confianza mutua”, asegura Tagle.

Rosen, por su parte, considera esta colaboración como una oportunidad para reafirmar su presencia en el deporte nacional. “Lo nuestro es el descanso, pero también es aportar a que la experiencia de hinchas y jugadores sea cada día mejor... Queremos que el estadio sea una extensión del hogar, con estilo, atmósfera y comodidad”, destaca Alfonso.

Durante el anuncio oficial de la alianza, la firma de descanso sorteó un bergere y un colchón y sus cojines bordados con el escudo de la Universidad Católica. josezirpel

La historia entre ambas instituciones comenzó incluso antes de la remodelación del recinto. Hace años, Rosen reemplazó las bancas de madera del cuerpo técnico por butacas reclinables diseñadas especialmente para Cruzados. Ese fue el primer paso de una relación que, con el tiempo, se consolidó y que hoy alcanza un nuevo hito con la incorporación de más de 400 productos distribuidos en cerca de 50 suites y palcos.

“Esta es la iniciativa más importante que hemos realizado juntos, pero no la única: a lo largo del tiempo hemos concretado muchas acciones que reflejan un trabajo constante y una visión compartida”, añade Alfonso.

Una alianza con propósito

Para Rosen, este acuerdo se enmarca en su compromiso con el deporte chileno, que abarca diversas disciplinas y proyectos. La marca ha apoyado a selecciones nacionales como Las Diablas de hockey césped, ha colaborado con el voleibol y ha desarrollado el programa Go Dreamers, orientado a respaldar a deportistas que muchas veces carecen de visibilidad y recursos.

El evento, realizado por Rosen en el Claro Arena, convocó a distintas figuras del deporte, así como José María Buljubasich, Milován Mirosevic o Frnando Zampedri. josezirpel

“Las empresas no solo debemos destacar por la calidad de nuestros productos; también tenemos la responsabilidad de contribuir al desarrollo de la sociedad, la comunidad y, en este caso, de los deportistas”, señala Alonso. “Nuestro desafío es seguir haciéndolo, y creemos que alianzas como la que tenemos con Cruzados son un ejemplo de cómo se puede soñar en grande y superar etapas”, agrega.

La proyección de esta alianza contempla continuar generando iniciativas innovadoras que aporten al crecimiento mutuo y al desarrollo del club y de sus socios estratégicos. Entre los planes a futuro está la colaboración con la Casa Cruzada, la residencia de jugadores en formación del club, donde Rosen podría aportar mobiliario y tecnología enfocada en el descanso y rendimiento de las nuevas generaciones de futbolistas.

