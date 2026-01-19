Guía práctica para comprar los útiles escolares antes de que sea tarde

Marzo llega todos los años con la misma sensación de apuro. Las listas del colegio aparecen cuando el verano aún no termina y, casi sin darse cuenta, muchas familias se ven enfrentadas a una compra que suele concentrarse en pocas semanas. Hacerlo sin planificación no solo genera estrés, también suele traducirse en precios más altos y menos opciones para elegir.

La experiencia se repite año tras año. Mientras más se acerca el inicio de clases, más sube la demanda por útiles escolares , y ese aumento se refleja directamente en los valores y en la disponibilidad de productos básicos.

Alta demanda y cómo impacta en los precios de los útiles escolares

Durante febrero, la venta de útiles escolares puede aumentar entre un 30 y un 50 por ciento en comparación con enero. El fenómeno es conocido por librerías y grandes tiendas. Todo el mundo compra lo mismo, al mismo tiempo, y eso termina presionando los precios.

En la práctica, los cuadernos, lápices y mochilas suben de valor justo cuando más se necesitan. Un cuaderno universitario que a comienzos del verano puede encontrarse entre 1.200 y 1.800 pesos, hacia la segunda quincena de febrero suele costar entre 2.000 y 3.000 pesos, dependiendo de la marca y del lugar de compra.

Algo similar ocurre con los lápices de grafito. Los packs más básicos pueden registrar alzas de entre un 15 y un 25 por ciento cuando el stock empieza a agotarse. Y cuando ya no queda lo que se buscaba, muchas veces no queda otra que llevar una alternativa más cara.

Cuadernos y agendas, la base de los útiles escolares

Si hay un producto que se repite en todas las listas, son los cuadernos . Son la base del año escolar, desde los primeros cursos hasta la enseñanza media, y también uno de los ítems donde más se nota la diferencia entre comprar con tiempo y hacerlo a última hora.

En cuadernos universitarios, marcas como Torre, Rhein y Colón destacan por una buena relación entre precio y calidad. El papel tiene un gramaje adecuado para que la tinta no traspase y la encuadernación resiste el uso diario, ese que implica mochilas cargadas y cuadernos que van y vienen todo el año. Sus precios suelen moverse entre 2.000 y 3.500 pesos, según diseño y cantidad de hojas.

En los cursos más pequeños, los cuadernos de caligrafía y matemáticas son clave. Marcas como Scribe y Artel ofrecen guías claras y hojas más resistentes. Las alternativas demasiado baratas pueden parecer un ahorro, pero en la práctica se rompen rápido y obligan a comprar otro antes de que termine el primer semestre.

Las agendas escolares también merecen atención. Muchas vienen incluidas en sets o mochilas, pero no siempre resisten el uso diario. Una agenda con tapas duras y anillado firme suele durar todo el año, mientras que las más delgadas terminan desarmadas a mitad de camino.

Lápices, plumones y materiales de escritura

En lápices de grafito, Faber Castell, Staedtler y Artel son opciones confiables. No son las más baratas, pero rinden más y se quiebran menos, algo que se agradece cuando el lápiz pasa más tiempo en el suelo que en el estuche. Un pack puede costar entre 1.500 y 3.000 pesos, pero suele durar bastante más que opciones genéricas.

En lápices de colores y plumones, la calidad del pigmento y la seguridad del material importan. Los productos sin marca clara o sin información visible pueden ser más económicos, pero también manchan más, se secan rápido o no entregan garantías básicas.

Útiles potencialmente tóxicos y elementos que requieren cuidado

Un punto que suele pasarse por alto es la seguridad de algunos útiles escolares. Pegamentos líquidos, correctores y plumones muy baratos pueden contener solventes fuertes o no contar con certificaciones mínimas.

Para los cursos iniciales, es preferible optar por pegamentos en barra y témperas no tóxicas, claramente rotuladas. También conviene poner atención en tijeras, compases y cortacartones. Las tijeras deben tener punta redondeada, mientras que los compases, aunque comunes en educación básica, requieren supervisión, ya que su punta metálica puede ser riesgosa si se manipula sin cuidado.

Evitar productos sin marca o sin información del fabricante no es exageración, es una medida básica de seguridad.

Cuánto cuesta realmente la lista de útiles escolares

El gasto total depende del nivel educacional y de las exigencias de cada colegio. En promedio, una lista completa para educación básica puede costar entre 40.000 y 70.000 pesos. En enseñanza media, el monto suele aumentar y puede superar los 80.000 pesos, sobre todo cuando se suman calculadoras científicas y materiales específicos.

Comprar todo en pleno peak de demanda puede encarecer ese presupuesto entre un 10 y un 20 por ciento. Es decir, el mismo listado, comprado con mayor anticipación, puede significar un ahorro relevante.

Cuándo conviene comprar los útiles escolares

La experiencia muestra que enero sigue siendo el mejor momento para comprar, tanto por precio como por variedad. A medida que avanza febrero, la oferta se reduce y los valores comienzan a ajustarse. Comprar con tiempo permite elegir con calma y evitar reemplazos de último minuto.

Qué marcas de útiles escolares suelen durar todo el año

En productos de uso diario, apostar por marcas reconocidas suele ser una decisión más eficiente. No porque sean perfectas, sino porque resisten mejor el desgaste cotidiano. Cuadernos que no se desarman, lápices que no se quiebran y mochilas que llegan a diciembre marcan la diferencia en el gasto anual.

Por qué suben los precios de los útiles en febrero

La razón es simple. Muchas personas comprando lo mismo, al mismo tiempo, con menos stock disponible y mayores costos de reposición. No es un fenómeno puntual, sino una dinámica que se repite todos los años y que impacta directamente en el bolsillo.

Prepararse con tiempo para un marzo más tranquilo

Marzo llega igual todos los años, pero no tiene por qué vivirse con la billetera en tensión. Comprar los útiles escolares con anticipación permite acceder a mejores precios, mayor variedad y productos que realmente acompañen todo el año escolar.

Con información clara y decisiones tomadas sin apuro, el regreso a clases se vuelve mucho más llevadero, sin filas eternas, sin compras de último minuto y sin la sensación de que todo terminó saliendo más caro de lo necesario.