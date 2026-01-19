SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Branded

    Guía práctica para comprar los útiles escolares antes de que sea tarde

     
    Guía práctica para comprar los útiles escolares antes de que sea tarde

    Marzo llega todos los años con la misma sensación de apuro. Las listas del colegio aparecen cuando el verano aún no termina y, casi sin darse cuenta, muchas familias se ven enfrentadas a una compra que suele concentrarse en pocas semanas. Hacerlo sin planificación no solo genera estrés, también suele traducirse en precios más altos y menos opciones para elegir.

    La experiencia se repite año tras año. Mientras más se acerca el inicio de clases, más sube la demanda por útiles escolares, y ese aumento se refleja directamente en los valores y en la disponibilidad de productos básicos.

    Alta demanda y cómo impacta en los precios de los útiles escolares

    Durante febrero, la venta de útiles escolares puede aumentar entre un 30 y un 50 por ciento en comparación con enero. El fenómeno es conocido por librerías y grandes tiendas. Todo el mundo compra lo mismo, al mismo tiempo, y eso termina presionando los precios.

    En la práctica, los cuadernos, lápices y mochilas suben de valor justo cuando más se necesitan. Un cuaderno universitario que a comienzos del verano puede encontrarse entre 1.200 y 1.800 pesos, hacia la segunda quincena de febrero suele costar entre 2.000 y 3.000 pesos, dependiendo de la marca y del lugar de compra.

    Algo similar ocurre con los lápices de grafito. Los packs más básicos pueden registrar alzas de entre un 15 y un 25 por ciento cuando el stock empieza a agotarse. Y cuando ya no queda lo que se buscaba, muchas veces no queda otra que llevar una alternativa más cara.

    Cuadernos y agendas, la base de los útiles escolares

    Si hay un producto que se repite en todas las listas, son los cuadernos. Son la base del año escolar, desde los primeros cursos hasta la enseñanza media, y también uno de los ítems donde más se nota la diferencia entre comprar con tiempo y hacerlo a última hora.

    En cuadernos universitarios, marcas como Torre, Rhein y Colón destacan por una buena relación entre precio y calidad. El papel tiene un gramaje adecuado para que la tinta no traspase y la encuadernación resiste el uso diario, ese que implica mochilas cargadas y cuadernos que van y vienen todo el año. Sus precios suelen moverse entre 2.000 y 3.500 pesos, según diseño y cantidad de hojas.

    En los cursos más pequeños, los cuadernos de caligrafía y matemáticas son clave. Marcas como Scribe y Artel ofrecen guías claras y hojas más resistentes. Las alternativas demasiado baratas pueden parecer un ahorro, pero en la práctica se rompen rápido y obligan a comprar otro antes de que termine el primer semestre.

    Las agendas escolares también merecen atención. Muchas vienen incluidas en sets o mochilas, pero no siempre resisten el uso diario. Una agenda con tapas duras y anillado firme suele durar todo el año, mientras que las más delgadas terminan desarmadas a mitad de camino.

    Lápices, plumones y materiales de escritura

    En lápices de grafito, Faber Castell, Staedtler y Artel son opciones confiables. No son las más baratas, pero rinden más y se quiebran menos, algo que se agradece cuando el lápiz pasa más tiempo en el suelo que en el estuche. Un pack puede costar entre 1.500 y 3.000 pesos, pero suele durar bastante más que opciones genéricas.

    En lápices de colores y plumones, la calidad del pigmento y la seguridad del material importan. Los productos sin marca clara o sin información visible pueden ser más económicos, pero también manchan más, se secan rápido o no entregan garantías básicas.

    Útiles potencialmente tóxicos y elementos que requieren cuidado

    Un punto que suele pasarse por alto es la seguridad de algunos útiles escolares. Pegamentos líquidos, correctores y plumones muy baratos pueden contener solventes fuertes o no contar con certificaciones mínimas.

    Para los cursos iniciales, es preferible optar por pegamentos en barra y témperas no tóxicas, claramente rotuladas. También conviene poner atención en tijeras, compases y cortacartones. Las tijeras deben tener punta redondeada, mientras que los compases, aunque comunes en educación básica, requieren supervisión, ya que su punta metálica puede ser riesgosa si se manipula sin cuidado.

    Evitar productos sin marca o sin información del fabricante no es exageración, es una medida básica de seguridad.

    Cuánto cuesta realmente la lista de útiles escolares

    El gasto total depende del nivel educacional y de las exigencias de cada colegio. En promedio, una lista completa para educación básica puede costar entre 40.000 y 70.000 pesos. En enseñanza media, el monto suele aumentar y puede superar los 80.000 pesos, sobre todo cuando se suman calculadoras científicas y materiales específicos.

    Comprar todo en pleno peak de demanda puede encarecer ese presupuesto entre un 10 y un 20 por ciento. Es decir, el mismo listado, comprado con mayor anticipación, puede significar un ahorro relevante.

    Cuándo conviene comprar los útiles escolares

    La experiencia muestra que enero sigue siendo el mejor momento para comprar, tanto por precio como por variedad. A medida que avanza febrero, la oferta se reduce y los valores comienzan a ajustarse. Comprar con tiempo permite elegir con calma y evitar reemplazos de último minuto.

    Qué marcas de útiles escolares suelen durar todo el año

    En productos de uso diario, apostar por marcas reconocidas suele ser una decisión más eficiente. No porque sean perfectas, sino porque resisten mejor el desgaste cotidiano. Cuadernos que no se desarman, lápices que no se quiebran y mochilas que llegan a diciembre marcan la diferencia en el gasto anual.

    Por qué suben los precios de los útiles en febrero

    La razón es simple. Muchas personas comprando lo mismo, al mismo tiempo, con menos stock disponible y mayores costos de reposición. No es un fenómeno puntual, sino una dinámica que se repite todos los años y que impacta directamente en el bolsillo.

    Prepararse con tiempo para un marzo más tranquilo

    Marzo llega igual todos los años, pero no tiene por qué vivirse con la billetera en tensión. Comprar los útiles escolares con anticipación permite acceder a mejores precios, mayor variedad y productos que realmente acompañen todo el año escolar.

    Con información clara y decisiones tomadas sin apuro, el regreso a clases se vuelve mucho más llevadero, sin filas eternas, sin compras de último minuto y sin la sensación de que todo terminó saliendo más caro de lo necesario.

    Más sobre:UTILES ESCOLARESCUADERNOSCOLEGIO

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Así sería el primer gabinete de José Antonio Kast

    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio

    El Alto: SEA aprueba proyecto de prospección minera de Barrick en Atacama por US$35 millones

    Presidenta de Corte de Valdivia y caso Julia Chuñil: “La necesidad de cautela queda adecuadamente cubierta”

    La dura exposición del fiscal Garrido en juicio por triple homicidio de carabineros en Cañete: “Es un crimen de odio”

    La vez que Iván Poduje dijo que Kast “no está a la altura de los desafíos modernos que tiene el país”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Servicios

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Así sería el primer gabinete de José Antonio Kast
    Chile

    Así sería el primer gabinete de José Antonio Kast

    Presidenta de Corte de Valdivia y caso Julia Chuñil: “La necesidad de cautela queda adecuadamente cubierta”

    La dura exposición del fiscal Garrido en juicio por triple homicidio de carabineros en Cañete: “Es un crimen de odio”

    El Alto: SEA aprueba proyecto de prospección minera de Barrick en Atacama por US$35 millones
    Negocios

    El Alto: SEA aprueba proyecto de prospección minera de Barrick en Atacama por US$35 millones

    Muere Valentino, ícono de la alta costura italiana y figura clave de la moda del siglo XX

    CMF autoriza funcionamiento de Tenpo Bank Chile y se convierte en el primer neobanco del país

    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio
    Tendencias

    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El dilema de Lucas Assadi: Jorge Sampaoli mete presión para llevárselo al Atlético Mineiro y la U se resiste a venderlo
    El Deportivo

    El dilema de Lucas Assadi: Jorge Sampaoli mete presión para llevárselo al Atlético Mineiro y la U se resiste a venderlo

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visita al Elche en un duelo clave por evitar el descenso en España

    No sigue con Horacio Matta: Alejandro Tabilo se queda sin entrenador en medio de un convulsionado inicio de temporada

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China
    Cultura y entretención

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China

    El Caballero de los Siete Reinos: las interrogantes que dejó el debut de la nueva serie de Game of Thrones

    De Van Gogh a Nona Fernández: los estrenos de Centro GAM para 2026

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania
    Mundo

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania

    La trama tras los polémicos empresarios chinos que complica la permanencia en el poder del Presidente peruano

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”