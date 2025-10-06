HONOR 400 Smart: el nuevo smartphone ultrarresistente con batería de 6500mAh y botón de IA
La marca presentó un dispositivo resistente al agua con certificación IP65, diseñado para soportar caídas de hasta 1,8 metros y equipado con funciones avanzadas de IA.
HONOR lanzó oficialmente HONOR 400 Smart, el nuevo integrante de su Serie 400, que establece un nuevo estándar en smartphones económicos al combinar durabilidad excepcional, batería de larga duración y funciones avanzadas de Inteligencia Artificial.
El dispositivo llegó al mercado chileno con un precio referencial de $ 249.990 y está disponible en dos colores: Dorado Duna y Plata Meteoro.
Una característica destacada es su Botón de IA instantáneo, una primicia en su categoría. Con un clic, los usuarios pueden abrir aplicaciones personalizadas o realizar optimizaciones; mientras que una pulsación prolongada activa funciones como traducción y creación con IA.
Durabilidad superior
HONOR 400 Smart fue diseñado como un dispositivo altamente resistente, con certificación SGS Premium Performance. Su estructura reforzada garantiza protección contra caídas desde alturas de hasta 1,8 metros.
La resistencia al agua IP65 permite que el teléfono soporte lavados y salpicaduras, funcionando incluso después de inmersiones breves. Además, incorpora una mejora en la sensibilidad táctil para usar la pantalla con dedos mojados.
Batería a prueba de todo
Con una batería de 6500mAh, ofrece gran autonomía, con una vida útil estimada de hasta 5 años. Su diseño de doble celda permite mayor duración y carga más rápida.
El sistema de monitoreo de temperatura garantiza un funcionamiento óptimo en condiciones extremas, desde -20°C hasta 55°C. La carga rápida de 35W permite recargar rápidamente la batería.
Rendimiento potenciado por IA
Impulsado por el procesador Snapdragon 6s Gen 3, HONOR 400 Smart tiene un rendimiento fluido, con una GPU mejorada en un 84%. La tecnología RAM Turbo proporciona una experiencia equivalente a 24GB de RAM.
El dispositivo viene con MagicOS 9.0 basado en Android 15, que integra funciones inteligentes como Magic Capsule, Magic Portal y Circle to Search. También incluye herramientas de edición con IA.
En cuanto al almacenamiento, posee hasta 256GB de memoria interna, suficiente para guardar hasta 150.000 fotos.
Con este lanzamiento, HONOR reafirma su compromiso de ofrecer smartphones completos y accesibles, sin renunciar a funciones avanzadas de Inteligencia Artificial y durabilidad superior.
Para más información visita https://honorstore.cl/
Lo Último
Lo más leído
3.
4.
⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.