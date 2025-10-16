SUSCRÍBETE
Listados en Tricot: ¡Llega la última tendencia de esta primavera!

Los listados vuelven con fuerza a Tricot esta temporada en telas ligeras y frescas como el lino. Una tendencia versátil y favorecedora que se adapta a shorts, tops, pantalones y más.

 

Hay estampados que nunca pasan de moda y que, cada cierto tiempo, vuelven a marcar fuerte en el clóset. Esta temporada los listados -o rayas- se toman la escena con fuerza, transformándose en un imprescindible para looks frescos, cómodos y con mucho estilo. Desde shorts hasta tops, pasando por pantalones y chalecos sin mangas, en Tricot la tendencia se reinventa con telas ligeras y chic, como el lino, que hacen que cada prenda sea tan versátil como favorecedora.

Las rayas siempre han tenido un aire clásico, pero hoy aparecen renovadas en múltiples direcciones y combinaciones. Ya no se trata solo del tradicional blanco con negro; ahora encontramos listados en tonos suaves, pasteles, e incluso contrastes más jugados que elevan cualquier look. La gracia de esta tendencia es que puede ser tan discreta o tan protagonista como quieras, adaptándose a estilos urbanos, relajados o más elegantes.

Uno de los puntos fuertes de esta temporada es la mezcla de lino con listados. Este material, conocido por su frescura y comodidad, aporta una textura ligera que resulta ideal para los días de calor. Además, al combinarse con el patrón de rayas, entrega un aire sofisticado que no pierde la simpleza. Es el match perfecto para quienes buscan prendas que se sientan bien al usarlas, que respiren y que, al mismo tiempo, proyecten estilo.

Los shorts listados, por ejemplo, son ideales para un look veraniego sin esfuerzo. Puedes combinarlos con un top liso y sandalias para algo relajado, o sumarle una blusa y accesorios para elevar el outfit. Los tops rayados, en tanto, son un básico que se puede llevar con jeans, faldas o pantalones más anchos, y siempre aportan ese toque chic que resuelve un look en segundos.

Por otro lado, las gillette -o chalecos sin mangas- se han transformado en una prenda clave del momento, y en su versión listada ofrecen un guiño moderno y urbano. Son fáciles de llevar sobre camisetas básicas, con pantalones amplios o incluso con shorts de lino, creando capas ligeras que suman interés visual sin recargar. Y si hablamos de pantalones listados, el abanico es aún más amplio: desde cortes relajados que acompañan un día casual hasta siluetas más rectas o anchas que estilizan y funcionan muy bien en un look de oficina.

La gran ventaja de los listados es que estilizan, favorecen y entregan dinamismo al look. Las rayas verticales, por ejemplo, alargan la figura y generan una sensación de movimiento, mientras que las horizontales aportan un aire más relajado y veraniego. En cualquier versión, se convierten en una elección segura para quienes buscan prendas que no pasen desapercibidas y que a la vez resulten fáciles de combinar.

En Tricot.cl, la tendencia de los listados se despliega en distintas prendas y cortes, invitando a jugar con la mezcla de piezas. Un set de short y top rayado puede convertirse en un conjunto perfecto para el día a día; mientras que un pantalón de lino listado combinado con un blazer puede resolver un look de oficina moderno y ligero. La clave está en atreverse a mezclar y en dejar que el estampado hable por sí solo.

Así, los listados vuelven a recordarnos por qué son un clásico que nunca pasa de moda. Renovados con telas frescas como el lino y con cortes actuales, se transforman en una tendencia ultra chic que funciona en todo tipo de estilos. Esta temporada, las rayas te invitan a vestir con frescura, comodidad y mucha personalidad.

