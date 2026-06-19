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    Más allá de los años, Capítulo 11 | Comer para vivir mejor: la guía esencial para una vida larga y activa

    Rosita Kornfeld conversa esta semana con la doctora Cecilia Albala, médico especialista en Salud Pública, Epidemiología Geriátrica y Enfermedades Crónicas, sobre la importancia de llevar una dieta rica en proteínas, lácteos y vegetales para promover una buena longevidad.

     

    El envejecimiento es un proceso natural de la vida; sin embargo, biológicamente nos vuelve más vulnerables a las condiciones ambientales. Después de los 70, se calcula que perdemos un 1% de masa muscular por año, pero puede ser aún más si sufrimos de sarcopenia. También disminuye nuestra respuesta a estímulos como la sed, por lo que estamos más expuestos a sufrir cuadros de deshidratación, y la comida ya no sabe igual de rica que antes, por lo que muchas personas pierden el apetito.

    Como hemos dicho en semanas anteriores, la clave para llegar a este período de la mejor forma es empezar a cuidarnos hoy.

    “Nunca es tarde para comenzar con buenos hábitos, ya que siempre generarán alguna mejoría”, dice la doctora Cecilia Albala, directora del Núcleo de Envejecimiento, Vejez y Calidad de Vida del INTA e invitada del undécimo episodio de “Más allá de los años”, videopodcast creado por Educa Impacto con el apoyo de Caja Los Andes, que busca reflexionar en la vivencia de la longevidad a través de la mirada de distintos expertos.

    ¿Cómo promover una vida más sana en la adultez mayor? Para la doctora Albala, la tríada alimentación-ejercicios-controles médicos periódicos es una de las claves.

    En cuanto a la alimentación, dice, el consumo de proteínas en distintas porciones a lo largo del día es fundamental para contrarrestar la pérdida de músculo. Carnes (preferentemente de pescado y pollo), huevos, lácteos, frutas, verduras y legumbres son la base de una pirámide alimenticia que provee de los nutrientes y elementos necesarios para mantener la salud.

    ¿Es cierto que a esta edad hay que comer menos para no engordar? Si bien es verdadero que las personas mayores tienen un menor requerimiento calórico, también es necesario que no dejen fuera de su dieta alimentos como los huevos –excelente fuente proteica, antaño “demonizada” por su contenido graso–, y la leche y el yogur, que entregan calcio y refuerzan la microbiota intestinal, fundamental para una buena salud tanto física como emocional.

    No te pierdas esta nueva conversación sobre envejecimiento activo, que puedes revivir en este video o directamente en el canal de YouTube de Caja Los Andes y La Tercera.

    Más sobre:Más allá de los añosPresentado por Caja Los Andesbranded_pulso

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