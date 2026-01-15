Match Point: Andrés Otero y la misión de consolidar el plan de desarrollo del tenis nacional
El exsubsecretario del Deporte y actual gerente general de la Federación detalla el complejo proceso de saneamiento institucional tras la crisis administrativa de la década pasada. En este capítulo, Otero analiza cómo el orden interno y la alianza estratégica con privados han sido los pilares para reactivar la organización de torneos profesionales en Chile.
