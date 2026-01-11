Mohammed Al Kuwari: “Nuestro deseo es profundizar la presencia bilateral entre Chile y Qatar”

DOHA.- El Qatar Financial Centre se ha convertido en el epicentro del intercambio. En sus pasillos, en lugar de despedidas, hay transición y acuerdo. Mientras se formaliza el Memorándum de Entendimiento entre Argentina y Qatar, Mohammed Al Kuwari, asesor de asuntos latinoamericanos del programa “Years of Culture”, parece inusualmente relajado. Se podría pensar que gestionar una agenda binacional entre Chile y Argentina sería logísticamente caótico, pero, en sus propias palabras, “no hubo estrés”.

En diciembre el programa internacional en el que participaron ambos países concluyó su “año de la cultura” y pasó a su “año del legado”, como lo denomina la organización. Para Al Kuwari, que cambió una carrera de 31 años en la Marina por una carrera en la diplomacia —es exembajador de Qatar en México—, el final de este periodo es motivo de satisfacción, casi una confirmación de una hipótesis... Las distancias geográficas existen, pero la cultura rompe todas las barreras.

“Somos más parecidos de lo que creemos”, afirma el diplomático. Para él, la conexión no se produce en reuniones u oficinas, sino en la propia calle. Recuerda que ese mismo día por la mañana, junto con la delegación argentina, acudieron a un sastre qatarí para encargarle un par de trajes tradicionales. Un lugareño, al oír al grupo hablar en español, no solo se ofreció a ayudar con la traducción, sino que insistió en pagar la cuenta. “Esa es la hospitalidad que quiero que conozcan, y es algo que, cuando lo cuento, me dan ganas de llorar porque viene de adentro”, confiesa.

Un paso por delante de la política

Tras haber sido embajador de México durante seis años, Al Kuwari adquirió una visión más pragmática del funcionamiento de las relaciones internacionales. A veces, una pelota de fútbol o una exposición de arte pueden tender puentes que demorarían años en construirse con un acuerdo de libre comercio.

“¿Con qué frecuencia vamos a firmar acuerdos económicos entre dos países? ¿Una vez al año o cada dos años?”, se pregunta. “El deporte conecta a las personas, y se puede hacer algo cada año”, explica, anticipando los intercambios deportivos como parte de la agenda en curso, que incluso podrían encontrar un mejor hogar para “Years of Culture 2026”, con México y Canadá como protagonistas, dos de los países anfitriones de la Copa del Mundo de este año.

Si en 2025 le tocó el turno a Sudamérica, ahora la brújula apunta hacia el norte. La elección de México para este año tampoco es una coincidencia, sino una medida que se alinea con el evento deportivo. “Cada año elegimos socios con los que compartimos algo significativo: una visión de desarrollo compartida, ambiciones culturales, un patrimonio común o el deporte”, admite con franqueza, con una misión que se basa en aprovechar el poder y la atención que la Copa del Mundo atraerá para hacer el bien.

Después del programa

Uno de los temores más comunes cuando estos proyectos llegan a su fin es el vacío que puede quedar una vez que termine el periodo. ¿Fueron Chile y Argentina una aventura pasajera? “Years of Culture” se mantiene firme en su idea, pero después de meses de trabajo, dará paso al “año del legado”. Al Kuwari es tajante al respecto. No se trata de un cierre de telón, sino más bien de un cambio de escenario que marca la transición a una relación comercial y fundacional.

De hecho, el propio diplomático reconoce un sentimiento de optimismo sobre esta relación. “Una de nuestras mayores esperanzas es ver cómo se profundiza nuestra presencia bilateral en los próximos años”, afirma. Chile es uno de los países que aún no ha establecido una misión diplomática permanente en Qatar, pero en los últimos meses se han multiplicado los esfuerzos por fortalecer los lazos y tender nuevos puentes.

“Este año estamos trabajando para establecerla, conectando con la gente y firmando un memorándum de entendimiento, estableciendo contratos, celebrando exposiciones e intercambiando orquestas y músicos... Hicimos muchas cosas juntos, pero eso no significa que termine ahí”, afirma Al Kuwari, refiriéndose a los primeros pasos hacia el establecimiento de una relación diplomática duradera.

“Este memorándum es muy importante para nosotros, así como para ustedes, porque al final tendremos más negocios juntos, con empresas que van y vienen, de modo que nunca perderemos nuestra cultura”, afirma.