Nicolás Goldstein, Country Managing Director de Accenture en Sudamérica: “Tengo muchas ganas de que este país vuelva a crecer”

“Me encanta exponerme a situaciones difíciles, porque cuando salgo de ellas valoro tanto lo que tengo”, dice Nicolás Goldstein, Country Managing Director de Accenture para Chile, Argentina, Colombia y Costa Rica, a modo de resumen de lo que ha movido hasta ahora su vida: el cambio constante, que lo ha llevado a cumplir importantes hitos en su vida, tan disímiles como desafiantes.

Por un lado está el ejecutivo exitoso, que a los 36 años alcanzó su primera gerencia general a nivel regional en LATAM y que hoy tiene un cargo de injerencia continental; por otro, está el hombre que en 2023 corrió la carrera más extrema del mundo: la Marathon des Sables, en el desierto del Sahara, que lo llevó a correr 250 kilómetros en uno de los lugares más inhóspitos del planeta.

“Cuando tenía 16 años tenía claro que quería ser gerente de algo de joven”, dice Goldstein. Pero no es sólo eso. En el camino también se dio cuenta de que tan importante como tener un puesto alto es generar un impacto que haga la diferencia.

También, con los años, este ejecutivo argentino radicado en Chile desde hace 15 años determinó que quería tener momentos de calidad para su familia y para sí mismo, por lo que hace un tiempo decidió algo muy poco común entre los profesionales de trayectoria: tomarse un año sabático para cumplir una larga lista de deseos que tenía por cumplir.

De esa experiencia, de la importancia de formar buenos equipos, del boom de la IA y de cómo ve a Chile y sus potencialidades de crecimiento habla Nicolás Goldstein en este nuevo capítulo de Mentes Libres, videopodcast producido por Mercado Libre y La Tercera y conducido por Alan Meyer, vicepresidente de Países Andinos de Mercado Libre.