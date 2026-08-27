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    Nuevo ciclo del cobre: BHP refuerza inversiones mientras Chile busca alcanzar los 6 millones de toneladas

    La minera australiana avanza con un plan por más de US$10.000 millones en Escondida, Cerro Colorado y Spence, mientras Chile busca revertir la caída productiva y aprovechar un nuevo ciclo de demanda global por cobre. En su año fiscal 2026, BHP produjo cerca de 2 millones de toneladas del metal a nivel global y, por primera vez, el cobre representó más de la mitad de su EBITDA subyacente.

     
    Nuevo ciclo del cobre: BHP refuerza inversiones mientras Chile busca alcanzar los 6 millones de toneladas

    Chile enfrenta una paradoja en su principal industria exportadora: justo cuando la demanda mundial de cobre entra en un nuevo ciclo de crecimiento, la producción local aún no recupera sus máximos de la última década. En 2018, el país alcanzó un peak de 5,831 millones de toneladas, mientras que en 2025 la cifra llegó a 5,415 millones, según expuso el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en el seminario de CLAPES UC “La carrera por los seis millones de toneladas”.

    La brecha no responde a falta de demanda, sino a una mayor complejidad operacional. La ley promedio del cobre cayó desde 0,927% en 2007 a 0,664% en 2024, lo que obliga a procesar cerca de 46% más mineral para obtener la misma cantidad de metal. En ese contexto, Mas identificó como desafíos centrales la exploración insuficiente, los tiempos de tramitación de permisos y la necesidad de entregar mayor certeza jurídica y tributaria para incentivar nuevas inversiones: “Para desatar la inversión y alcanzar la meta de los seis millones de toneladas con mayor productividad, estamos desplegando una nueva arquitectura legal e institucional, anclada en la simplificación regulatoria, la disminución de la carga tributaria, la certeza jurídica y la modernización”, enfatizó.

    Ese diagnóstico coincide con la etapa de mayor inversión de BHP desde su llegada a Chile hace más de 35 años. La compañía, la mayor productora de cobre del mundo, cerró su año fiscal 2026 con cerca de 2 millones de toneladas del metal por segundo año consecutivo a nivel global, consolidando al cobre como el principal motor de crecimiento del grupo. Por primera vez, este mineral aportó más de la mitad —54%— del EBITDA subyacente de la compañía, en línea con las necesidades de una economía global más electrificada y digitalizada.

    BHP estima que la demanda global de cobre crecerá hasta situarse en torno a 50 millones de toneladas anuales hacia 2050, impulsada por la electrificación, la expansión de las redes eléctricas, los centros de datos y tecnologías como la inteligencia artificial. En esa perspectiva, su cartera de proyectos en Chile, Australia, Estados Unidos y Argentina podría elevar su producción de cobre en torno a 40% hacia el año fiscal 2035.

    Chile ocupa un lugar central en esa estrategia. BHP impulsa un plan por más de US$10.000 millones a ejecutar la próxima década en Escondida, Cerro Colorado y Spence. En Escondida, la principal iniciativa es una nueva concentradora, con una inversión estimada entre US$4.400 millones y US$5.900 millones, orientada a reemplazar la capacidad productiva de la histórica planta Los Colorados. El plan también considera la optimización de Laguna Seca, iniciativas para sostener la producción de cátodos, proyectos en Spence y la eventual reapertura de Cerro Colorado, estimada en US$1.500 millones y con una vida útil potencial de al menos dos décadas.

    Durante el seminario de CLAPES UC también participó Alejandro Tapia, presidente de Escondida, quien sostuvo que la oportunidad global obliga a Chile a preservar un rol relevante en la oferta futura. “Chile no puede dejar de ser un protagonista en este futuro”, enfatizó, agregando que “tenemos una industria minera madura, con rajos profundos, costos que siguen subiendo, leyes a la baja y minerales más complejos de procesar. Por lo tanto, estamos en una competencia continua por ser más productivos con los equipos que tenemos”. Además, advirtió que alcanzar los seis millones de toneladas supone un esfuerzo equivalente aproximadamente a sumar la producción de dos operaciones del tamaño de El Teniente.

    En esa línea, Escondida trabaja una estrategia que combina inversión, productividad y tecnología. Tapia explicó que la operación trabaja sobre tres frentes: mejora continua, automatización e inteligencia artificial. Uno de sus dos rajos ya funciona de manera 100% autónoma, mientras que la aplicación de machine learning en distintos sistemas ha permitido elevar en 13% el tratamiento de las plantas concentradoras.

    La mirada gremial apunta en la misma dirección. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, valoró que hoy exista un diagnóstico transversal sobre los principales desafíos de la industria, desde los mayores costos y la madurez de los yacimientos hasta la necesidad de modernizar el sistema de permisos para acelerar la materialización de proyectos.

    “Mayor producción de cobre, más minería en Chile, significa mejor calidad de vida para hombres y mujeres de este país”, sostuvo Villarino. El dirigente gremial enfatizó que crecer no significa únicamente mantener el liderazgo mundial en cobre, sino también ampliar su impacto en empleo, recaudación fiscal, desarrollo regional, innovación y oportunidades para las personas.

    La magnitud del desafío trasciende a las compañías individualmente. Según la Corporación de Bienes de Capital, la minería concentra el 41% de la cartera de inversión prevista para Chile entre 2026 y 2030, equivalente a US$35.569 millones distribuidos en 75 proyectos. En 2025, además, su aporte directo e indirecto alcanzó US$83.106 millones, cerca del 23% del PIB nacional, reflejando su incidencia sobre proveedores, servicios especializados, construcción, energía, transporte e infraestructura.

    En ese escenario, la carrera por los seis millones de toneladas aparece menos como una meta aislada y más como una prueba de competitividad para Chile: materializar inversiones a tiempo, elevar la productividad de operaciones maduras y generar condiciones que permitan capturar un ciclo global que vuelve a situar al cobre en el centro de las perspectivas económicas, tecnológicas y de desarrollo del país.

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