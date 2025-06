¿Por qué la comisión de tu AFP importa más de lo que crees?

Aunque muchos piensan que todas las AFP son iguales, la verdad es que no lo son. Y si no sabes cuánto pagas en comisión cada mes, podrías estar perdiendo mucha más plata de la que crees. Porque sí: la comisión mensual impacta directamente tu bolsillo. Y ahí es donde UNO afp lo hace diferente a las demás, con una propuesta innovadora, digital y que a la vez ofrece un servicio destacado. Si estás pensando en cambiarte de AFP o no lo habías pensado antes, UNO afp es una buena alternativa porque tiene la menor comisión del mercado. Así de simple.

La comisión no se ve, hasta que sacas la cuenta

En Chile, todos cotizamos obligatoriamente el 10% de nuestro sueldo imponible para financiar nuestra pensión. Pero, además, cada AFP cobra una comisión por administrar esos fondos. Esa comisión no va a tu cuenta individual: es un costo real, que se descuenta mes a mes de tu sueldo y puede representar un monto significativo sin que te des cuenta. Es dinero que va directamente a la AFP.

¿Sabías que hay diferencias de hasta casi tres veces en lo que cobran las AFP? Por eso, elegir bien no es un detalle: es una decisión que te puede cambiar el mes.

¿Y si te dijeran que puedes ahorrar hasta $390.000 al año?

UNO afp cobra solo un 0,49%, la comisión más baja entre todas las AFP de Chile. Por ejemplo, si ganas $1.000.000 al mes, pagarías solo $4.900.

*Revisa el comparativo con todas las demás AFP y comprueba la diferencia por ti mismo.

¿Y si ganas más? Más diferencia todavía. A largo plazo, el ahorro que generas por pagar menos comisión puede ser significativo. Y si decides destinar esa diferencia a una Cuenta de Ahorro Previsional Voluntario (APV) o una Cuenta 2 en UNO afp, ese ahorro de hoy podría convertirse en una mejor pensión mañana. Porque no se trata solo de pagar menos ahora, sino de construir un mejor futuro.

Menor comisión, mejor futuro

Cuando eliges UNO afp, no solo estás pagando menos: estás eligiendo una forma más eficiente de construir tu pensión. Porque cada peso que no se va en comisión es dinero que se queda contigo, para hacerla crecer o gastarla como quieras. Al final, no se trata solo de ahorrar para el futuro, sino también de aprovechar mejor tu plata hoy. ¿Por qué dejarla en manos de otros si puede estar en tu bolsillo?

Si quieres entender en simple como esto te beneficia, pásate por su sección educativa: ¿Por qué elegir la AFP con menor comisión ?

Cambiarse es igual de fácil que pedir comida por delivery

Hoy en día, hacer trámites desde el celular es parte de la rutina—como pedir comida, agendar una hora o hacer una compra—y cambiarse de AFP no es la excepción. Con UNO afp, el proceso es 100% digital, rápido y sin salir de casa: toma menos de tres minutos. Solo necesitas cumplir con algunos requisitos básicos: estar afiliado o afiliada a alguna AFP (ya sea como trabajador dependiente, independiente o afiliado voluntario), ser mayor de edad y contar con tu cédula de identidad vigente.

Un servicio que marca la diferencia

UNO afp no solo destaca por su baja comisión. También ha sido tricampeona en Satisfacción de Clientes (2022, 2023 y 2024), bicampeona en Lealtad del Consumidor (2023 y 2024) y bicampeona del ranking EmpatIA (2023 y 2024), que premia a las marcas que mejor combinan humanidad y tecnología.

Porque su propósito es claro: ayudarte apasionadamente hoy para alcanzar tus sueños mañana.

Informa tu decisión, cuida tu futuro

Comparar, entender y actuar con inteligencia financiera también es parte del juego. Porque cada peso cuenta, y la comisión que pagas puede hacer una gran diferencia.

Tenerla clara #EstaEnUNO

Infórmate sobre la rentabilidad de tu Fondo de Pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. AHORRO EN COMISIÓN: El monto de $390.000 considera ahorro máximo anual en el sueldo bruto por comisión de afiliado de Cuenta de Ahorro Obligatorio en UNO afp (0,49%) con renta tope imponible vigente a junio de 2025 (UF al 01/06/2025) comparado con la comisión actual de las AFP: Provida (1,45%), Capital (1,44%), Cuprum (1,44%), Habitat (1,27%), Planvital (1,16%) y Modelo (0,58%). PREMIOS: Primer lugar del sector AFP en el Índice Nacional de Satisfacción de Clientes PROCALIDAD 2022, 2023 y 2024. Primer lugar en el Premio Lealtad del Consumidor 2023 y 2024 en la categoría AFP, entregado por Alco Consultores y la Escuela de Negocios de la Universidad de Los Andes (ESE). Primer lugar en la categoría AFP en el Premio Estudio EmpatÍA 2023 y 2024, entregado por BetterBrands y Doble A.