Precios sin cambios y fin a descuentos que vencen: el modelo que gana espacio en la telefonía móvil

WOM anunció una nueva oferta comercial para clientes nuevos que busca diferenciarse por la estabilidad de sus precios. La propuesta considera tres planes móviles cuyos valores se mantendrán en el tiempo y elimina las alzas asociadas al término de ofertas comerciales.

El anuncio coincide con un contexto desafiante para la industria. El Estudio de Confianza 2025, elaborado por PwC Chile y la Universidad del Desarrollo, ubicó al sector de las telecomunicaciones entre los de menor nivel de confianza, con una calificación de 5,8. El informe también concluyó que cerca del 60% de los consumidores sufrió durante el último año una experiencia que deterioró su confianza en una empresa. Entre las principales razones aparecen el incumplimiento de compromisos, la complejidad innecesaria o “letra chica” y los cobros indebidos.

En ese escenario, WOM afirmó que la nueva oferta responde a la necesidad de entregar mayor certeza sobre el costo del servicio desde el momento de la contratación y simplificar las condiciones comerciales para los clientes.

“Hace 11 años, llegamos con la convicción de que la industria podía ser distinta, y junto a millones de personas que confiaron en nosotros, contribuimos a impulsar cambios importantes” Chris Bannister, CEO de WOM

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La nueva oferta considera un Plan W por $10.990 mensuales, con 150 GB; un Plan O por $13.990, con 300 GB, una línea adicional por $7.990, roaming con WhatsApp libre, beneficios y descuentos, además de una cuota gratis para un equipo nuevo; y un Plan M por $18.990 mensuales, con gigas libres, línea adicional por $7.990, roaming en más de 100 países, beneficios y descuentos, dos cuotas gratis para un equipo nuevo y un 10% de descuento en la compra de un dispositivo.

Con esta propuesta, la compañía busca reforzar un modelo comercial basado en condiciones simples y transparentes. WOM opera actualmente una red de más de 6.400 antenas propias entre Arica y Punta Arenas.