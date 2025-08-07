SUSCRÍBETE
¡Prepárate! Lollapalooza Chile ya tiene fechas para 2026 y Cenco Malls, presentador oficial, te acerca a la música con un imperdible 20% de descuento.

La cuenta regresiva comienza: Lollapalooza Chile 2026 ya tiene fecha confirmada para el 13, 14 y 15 de marzo en Parque O’Higgins.

 

Como presentador oficial, Cenco Malls estará presente, reafirmando con fuerza su compromiso con la generación de experiencias memorables que conectan auténticamente con las personas y sus intereses.

La venta oficial de entradas comenzará el 12 de agosto al mediodía a través de Ticketmaster. Además, quienes descarguen o utilicen la app Cenco Malls podrán acceder a un 20% de descuento exclusivo desde la Preventa 1, válido con todo medio de pago.

¿Cómo acceder al descuento?

Ya se puede ingresar a la app Cenco Malls, registrarse y acceder al banner de Lollapalooza Chile para obtener un código de descuento. Cada código permite comprar hasta 4 entradas o upgrades, sujeto a un stock limitado de 15.000 unidades, distribuidas entre todos los tipos de pases y etapas desde Preventa 1.

Luego, el 12 de agosto al mediodía, deberán ingresar a la página del evento en Ticketmaster, hacer clic en el botón de Cenco Malls y usar su código durante el proceso de compra para aplicar el descuento.

Con Cenco Malls, estás en Lollapalooza Chile

Este beneficio no exige tarjetas bancarias específicas: el descuento aplica con cualquier medio de pago.

Cenco Malls es el único patrocinador oficial que ofrece un 20% de descuento sin condiciones bancarias, facilitando el acceso a uno de los eventos musicales más relevantes del mundo.

Este apoyo es parte del propósito de Cenco Malls de liderar la generación de espacios y experiencias para un mundo mejor, promoviendo el acceso a la cultura, la música y el entretenimiento en distintos territorios.

“Estar presentes en Lollapalooza Chile reafirma la convicción de que las marcas deben estar donde están las personas. Esta alianza, que ya cumple tres años, ha sido clave para conectar con distintas audiencias, y también para entregar beneficios concretos como este 20% de descuento, que se obtiene a través de la app Cenco Malls. Un aporte real que busca facilitar el acceso al festival y fortalecer el vínculo con nuestros clientes y con el público que vibra con la música”, señala

Macarena Bassaletti Inzunza, Gerenta Regional de Marketing, Experiencia y Sostenibilidad de Cenco Malls.

Un beneficio que acompaña desde el primer paso

Cenco Malls invita a vivir esta edición de Lollapalooza Chile desde el primer anuncio hasta los días del festival, creando un vínculo permanente con los fanáticos de la música y la cultura.

Porque con Cenco Malls, estás en Lollapalooza Chile.

Para obtener más información, visita www.cencomalls.com/lollapalooza

