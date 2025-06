¿Qué es la sostenibilidad regenerativa? El nuevo enfoque que gana espacio en las empresas

La sostenibilidad regenerativa es un enfoque que no busca solamente compensar o minimizar el impacto de las actividades productivas, sino que va más allá intentando restaurar y revitalizar los ecosistemas y las propias comunidades, a fin de generar un impacto positivo duradero en los territorios.

Este nuevo enfoque es fundamental para avanzar de manera íntegra en la protección del medio ambiente, la inclusión social y el desarrollo económico, elementos esenciales en la carrera por la sostenibilidad que las Naciones Unidas promueve mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados hace una década como parte de la Agenda 2030.

Este nuevo paradigma emerge como una respuesta a la urgencia de ir más allá del mero cumplimiento, impulsando a instituciones, empresas, gobiernos y la sociedad civil a convertirse en agentes de cambio positivo.

El concepto fue analizado en el conversatorio “Regenerar el bienestar: hacia una sostenibilidad con impacto social”, un evento que forma parte de Diálogos, el espacio de conversación organizado por La Tercera y Caja La Araucana, realizado el martes 24 de junio.

En esta oportunidad participaron Margarita Ducci, directora ejecutiva de Red Pacto Global Chile; Marcela Bravo, gerenta general de Acción Empresas; y Francisco Sepúlveda, gerente general de La Araucana.

El impacto en las empresas y la sociedad

Desde una perspectiva general, Margarita Ducci comentó que en el último tiempo se ha hablado de sostenibilidad en el sentido de mitigar los efectos negativos que muchas veces se producen por las operaciones de las empresas en comunidades y el medio ambiente. Se refirió entonces al corazón del enfoque de sostenibilidad regenerativa: “Si lo miramos desde la pregunta que se puede hacer una empresa a sí misma: ¿Cómo puedo, en el lugar donde estoy operando, dejar ese lugar mejor que cuando llegué?, ¿cómo puedo hacer que las comunidades con que me relaciono tengan un mejor bienestar hoy día?” Y agregó: “Entonces, es un concepto de volver a recuperar algo que se ha perdido, un concepto de volver a rescatar, y sobre todo hoy día que vemos tan afectado nuestro entorno, el ecosistema, recuperar y revitalizar comunidades y transformar también los modelos de desarrollo”.

A su vez, desde el punto de vista del sector privado, Marcela Bravo señaló que “efectivamente, hoy día esta necesidad de regenerar es una mirada distinta de la economía; es un cambio de mindset, es entender que donde nos instalemos, lo que tenemos que hacer es generar mayor valor para todos los que están en ese espacio, desde los mismos colaboradores, los proveedores y las comunidades”. También, afirmó que es muy distinto cuando las compañías vienen con el propósito de regenerar los lugares intervenidos para que “salgan revitalizados, y que eso sea un espacio de prosperidad para todos los que ahí conviven, y no de malestar o de detrimento de la calidad de vida. Es poner a la persona al centro de todo lo que hacemos. Cuando eso es así, creo que es mucho más fácil entender los procesos, la naturaleza, generar esas confianzas, diálogo, valorar la opinión y las costumbres de los demás”.

Al respecto, Francisco Sepúlveda expresó que la importancia de la sostenibilidad regenerativa radica en que la lógica de mitigación o de compensación ya no es suficiente, dado el avance del cambio climático en la actualidad. Es por esa razón, según el vocero de La Araucana, que este nuevo enfoque está basado en entregar soluciones y mejorías: “Estamos hipotecando el planeta que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Y eso es súper irresponsable. Desde el punto de vista de las empresas y conectándolo con las personas. Por lo tanto, todas las empresas podemos medir lo que generamos en las personas. Me refiero al impacto no solo de transar un producto o servicio, sino que centrarnos en qué produce en las personas lo que estamos haciendo. Y eso es regeneración, es pensar más allá de solo transar un producto, sino que qué impacto se produce en el corto, en el mediano y en el largo plazo en las personas”.