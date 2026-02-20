SUSCRÍBETE
    Regreso a clases: cómo ahorrar en útiles escolares y dónde encontrar mejores precios

    Así como el Sernac lanzó el "Cotizador de Útiles y Uniformes Escolares 2026", una herramienta gratuita que reúne más de 150 mil precios a nivel nacional y evidencia amplias diferencias en productos clave, los centros comerciales también han reforzado su oferta para enfrentar la temporada alta, reforzando algunas promociones.

     
    Como cada año, luego del fin de las vacaciones, la llegada de marzo vuelve a tensionar el presupuesto y la planificación de los hogares chilenos. A los pagos de matrículas y permisos de circulación de vehículos se suma la compra de útiles escolares, uno de los desembolsos más relevantes del inicio del año. En este escenario, comparar precios y planificar las compras se vuelve fundamental para evitar un sobreendeudamiento.

    Con el objetivo de apoyar a los apoderados en esta tarea, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó el “Cotizador de Útiles y Uniformes Escolares 2026”, una herramienta gratuita disponible en su sitio web. La plataforma reúne más de 150 mil precios correspondientes a cerca de 60 empresas —entre librerías y supermercados— que en conjunto suman más de 1.600 sucursales en todo el país. El análisis del organismo detectó amplias diferencias de precios en productos esenciales, lo que refuerza la importancia de comparar antes de comprar.

    En este contexto, los centros comerciales también han reforzado su oferta para enfrentar la temporada alta. Es el caso de Patio Outlet, que cuenta con recintos en La Serena (Peñuelas), La Florida (La Fábrica), Maipú y Temuco, donde las familias pueden acceder a una amplia variedad de tiendas, y así poder encontrar útiles escolares, mochilas, artículos de escritorio y vestuario escolar a precios más convenientes que en el retail tradicional.

    Entre las promociones disponibles destacan ofertas en cuadernos, lápices, plastilinas y blocks con formatos 2x1, 3x2 y 4x3 en distintas librerías; descuentos de hasta 40% en útiles seleccionados; rebajas de hasta 50% en mochilas y accesorios; y promociones en uniformes y ropa escolar desde valores acotados. La posibilidad de concentrar la compra en un solo lugar también permite optimizar tiempos, planificar mejor el gasto y darle un alivio al bolsillo.

    Así, en un mes marcado por gastos extras y donde cada peso cuenta, la combinación entre herramientas de información pública como el cotizador del Sernac y alternativas comerciales con descuentos concretos se convierte en un apoyo clave para enfrentar el regreso a clases 2026 de manera más organizada y eficiente.

